"Близько 20%": США досі закуповують у РФ паливо для ядерних реакторів (відео)

За словами помічника Держсекретаря США Джеффрі Пайтта, Джо Байден уже запросив у Конгресу 2,2 мільярда на зниження залежності від російського палива.

Сполучені Штати Америки продовжують закуповувати у Російської Федерації паливо для своїх ядерних реакторів. Про це сказав помічник Державного секретаря США з питань енергетики Джеффрі Паєтт на слуханнях у сенатському комітеті з міжнародних відносин щодо вивчення інтересів національної безпеки США в Україні 8 листопада.

"Близько 20% палива, яке використовується нашими атомними реакторами тут у Сполучених Штатах, все ще надходить із Росії", — сказав Паєтт.

За словами помічника Держсекретаря, щоб знизити залежність США від палива РФ, американський президент Джо Байден уже запросив у Конгресу додаткові кошти у розмірі 2,2 мільярда доларів.

Слухання в сенатському комітеті 8 листопада

Помічник Ентоні Блінкена зазначив, що минулого тижня Вашингтон запровадив нові санкції проти проєкту компанії "Новатек" із видобутку природного газу і виробництва скрапленого природного газу Arctic LNG 2 і ставлять за мету "задушити" його.

Джеффрі Пайєтт також підкреслив, що в адміністрації допускають можливість введення заборони на імпорт ядерного палива з Російської Федерації.

Нагадаємо, 8 листопада профільний комітет нижньої палати США підтримав законопроєкт, який у майбутньому дасть змогу конфіскувати заморожені активи Росії. Очікується, що потім ці кошти буде передано Україні як фінансову допомогу.

Раніше, 7 листопада, ЗМІ повідомляли, що Росії вдалося пристосувати свою економіку і налаштувати її більш-менш ефективну роботу навіть в умовах жорстких міжнародних санкцій. Так, у жовтні 2023 року РФ заробила на податках від нафти і газу вдвічі більше, ніж у вересні.