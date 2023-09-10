Кінець російської монополії: Україна вперше отримала американське ядерне паливо (відео)

"Енергоатом" став першою компанією у світі, якій вдалося замінити російське паливо на радянських реакторах ВВЕР-1000.

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Україна отримала своє перше постачання ядерного палива від Сполучених Штатів, що є важливим кроком до руйнування російської монополії в цій сфері. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко повідомив в ефірі телемарафону.

10 вересня компанія "Енергоатом" вперше прийняла поставку палива зі Сполучених Штатів для використання в реакторах типу 440. Це паливо було вироблено спільно компанією Westinghouse та українськими експертами.

"Далі будемо працювати, щоб взагалі замінити РФ у цьому сегменті. Є вже домовленості з певними країнами", — розповів Галущенко.

Як відомо, Україна планувала отримати паливо від Westinghouse Electric Company до 2025 року, але у зв'язку з військовою ситуацією цей процес прискорили.

Слід зазначити, що "Енергоатом" став першою компанією у світі, яка успішно замінила російське паливо в реакторах типу ВВЕР-1000 на паливо від іншого виробника.

Нагадаємо, що "Енергоатом" почне виробництво компонентів ядерного палива 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський попросив Єврораду ввести санкції проти атомної галузі Росії у відповідь на незаконні дії на окупованій Запорізькій АЕС.