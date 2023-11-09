Рейтинги зростають: Путін не робитиме акцент на війні в Україні під час виборів, — ISW

На думку аналітиків, війну в Україні під час президентської кампанії обговорюватимуть тільки за умови серйозного успіху ЗС РФ на фронті.

Президент Російської Федерації Володимир Путін під час майбутньої передвиборчої кампанії уникатиме концентрації уваги на війні в Україні. Такий висновок виклали фахівці Інституту вивчення війни (ISW) у звіті від 8 листопада.

Аналітики звернули увагу на те, що, за повідомленням російських ЗМІ, президент РФ Володимир Путін не концентруватиме увагу своєї президентської кампанії 2024 року на війні в Україні, а скоріше, зосередиться на так званій "стабільності Росії" та критиці Заходу.

Російське опозиційне видання Meduza повідомило, що два джерела, близькі до Адміністрації президента РФ, заявили, що президентська кампанія має на меті показати Путіна як лідера, який зробив Росію "островом спокою".

Джерела Meduza зазначили, що рейтинги Путіна зростають після критики Заходу. Пропагандисти розповідатимуть російському суспільству історії про "труднощі" в західних країнах і нібито нездатність Сполучених Штатів підтримувати Україну й Ізраїль одночасно. Війну в Україні під час виборчої кампанії обговорюватимуть тільки за умови "дуже серйозного успіху Росії на фронті, а не продовження "позиційної війни".

За повідомленнями, підтримувана Кремлем партія "Единая Россия" нібито усвідомила, що використання теми війни в Україні у своїй передвиборчій кампанії напередодні виборів до Державної думи у вересні 2023 року було неефективним і контрпродуктивним.

Однак, як зазначають аналітики ISW, занепокоєння керівництва Кремля та "Єдиної Росії" щодо внутрішньої підтримки війни не свідчить про те, що ця партія або домінування Путіна в російській політиці стикається з потенційною загрозою на майбутніх президентських виборах.

Нагадаємо, 11 жовтня повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін, найімовірніше, не зможе провести другу масштабну мобілізацію до виборів у березні 2024 року. Це непопулярне рішення може негативно вплинути на його рейтинг. Тому його війська РФ в Україні можуть зосередитися на обороні.