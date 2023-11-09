Gripen літатиме 30 років: Швеція хоче отримати винищувач наступного покоління

Шведська армія хоче отримати винищувачі наступного покоління, але до цього є три шляхи: розробити самим, розробити в кооперації з кимось, купити вже наявний варіант.

Швеція вийшла з проєкту розробки винищувача 6 покоління, який розробляє Велика Британія, Японія та Італія. Тепер вони мають оцінити майбутнє для власного JAS-39 Gripen. Про це повідомляє Breaking Defense.

Військові мають офіційно прийняти рішення щодо переходу на винищувач наступного покоління до 2031 року після оцінки всіх ризиків та можливостей. Стокгольм розглядає три варіанти:

побудувати винищувач наступного покоління;

розробити винищувач наступного покоління в кооперації з кимось;

придбати вже створений винищувач.

"Ми мали як двосторонню, так і тристоронню співпрацю з Великою Британією, а також з Італією за програмою FCAS. Ми відійшли від цього близько року тому і розпочали деякі національні дослідження… з'ясовуючи, які можливості потрібні в майбутньому", — заявив один з посадовців.

Наразі Швеція не прийняла рішення про набуття початкової оперативної спроможності для будь-якого рішення наступного покоління. Також співрозмовник заявив, що Швеція має графік з декількох фаз: перша охоплюватиме дослідження концепції в період між 2023-2025 роках, фаза 2 — розробка концепції та технології в період з 2026 до 2030 років. Демонстрація зразків розпочнеться у 2026 році.

Єдиний шведський виробник винищувачів Saab вже заявив, що хоче брати участь в програмі розвитку нового літака. Наразі невирішеним є вирішенням з літаками Gripen. За планом, винищувачі Gripen E мають експлуатуватись до 2060 року, старіші версії C/D — до 2035-2050 років або пізніше через війну в Україні.

Через те, що рішення з новими літаками будуть відкладати до 2031 року, Швеція може втрати промисловий вплив на вимоги до дизайну європейських програм GCAP та FCAS.

Нагадаємо, 25 жовтня в Швеції показали модернізований винищувач Gripen E.

12 вересня в ЗМІ писали, що Швеція проаналізує, скільки літаків Gripen вони можуть передати Україні.