Мобілізація в Україні: коли чоловіки можуть відмовитися від повістки

За словами юристки Тетяни Козян, основними причинами відмови можуть стати неправильні дані одержувача в документі, вручення повістки неуповноваженою особою, відсутність печатки або підпису комісара ТЦК і СП.

Після початку повномасштабної війни в Україні оголосили загальну мобілізацію. При цьому існують підстави, з урахуванням яких громадянин може відмовитися від отримання повістки. Про це розповіла юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян у коментарі виданню OBOZ.UA.

Юрист наголосила, що законне ухилення від отримання повістки можливе в різних сценаріях. Вона зазначила, що громадянин, якому пред'являють відповідний документ, має пояснити свою відмову конкретними та обґрунтованими причинами.

"Такий варіант розвитку подій можливий і цілком законний в окремих випадках, однак слід розуміти всі ризики і те, що відмовитися від отримання повістки без об'єктивних причин не можна", — пояснила експертка.

Серед причин, які можуть слугувати підставою для відмови від повістки:

неправильні дані одержувача в повістці;

вручення повістки неуповноваженою особою;

відсутність печатки або підпису комісара ТЦК і СП.

Водночас, у разі відмови громадянина від повістки співробітник ТЦК має скласти відповідний акт у присутності свідків.

"Однак пам'ятайте, що незначна помилка в порядку денному не є поважною причиною відмови від отримання повістки або неприбуття до ТЦК і РП у розумінні вимог закону", — підкреслила Тетяна Козян.

Мобілізація та воєнний стан в Україні

Верховна Рада України 8 листопада ухвалила рішення продовжити термін дії воєнного стану і загальної мобілізації на 90 днів, що означає, що ці заходи діятимуть до 14 лютого 2024 року. Це було вже дев'яте голосування ВР за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Українська влада активно працює над удосконаленням законодавства з питань мобілізації, тож наступного року громадянам слід очікувати на серйозні зміни та покращення в мобілізаційних процесах. Однією з найважливіших змін наступного року є усунення недоліків у законодавстві України, які дозволяють військовозобов'язаним чоловікам ухилятися від військової служби.

Раніше Фокус писав, до яких даних військовозобов'язаних з держреєстрів ТЦК отримають доступ. Таке вдосконалення обміну інформацією між відомствами поліпшить і спростить процес мобілізації в Україні.