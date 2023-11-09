Британія готує елітних рейнджерів для спецоперації в секторі Гази, – Генштаб

Начальник Генштабу генерал сер Патрік Сандерс заявив, що сотні елітних бійців готуються до евакуації громадян Великої Британії з сектору Гази.

Елітні підрозділи британської армії готуються в Лівані до місії з евакуації британських громадян з сектору Гази. Про це повідомляє Daily Mail.

Сотні бійців опинились в Лівані, де проходять інтенсивну підготовку для можливої операції з евакуації громадян Великої Британії від війни на Близькому Сході. Очікується, що Королівські Повітряні сили проведуть повітряну операцію. Проте її деталі тримаються в таємниці, щоб забезпечити елемент несподіванки.

Начальник Генштабу генерал сер Патрік Сандерс підтвердив, що британські елітні рейнджери готуються до "небойових евакуаційних операцій". Існує побоювання, що бойовики ХАМАС можуть використовувати іноземців, в тому числі британців та американців як "живий щит". Багато громадян Сполученого Королівства досі не змогли покинути сектор Гази.

"Очевидно, що є перспектива операції з евакуації некомбатантів, якщо конфлікт справді розшириться. Ми готуємось для цього. Ми [також] використовуємо мережу, яку ми маємо, наприклад, наші сили спеціальних операцій та рейнджери в Лівані. Це дає нам розуміння і вплив на процес прийняття рішень в Лівані і можливість бачити речі з іншого боку північного кордону, що, безумовно, стосується Ізраїлю", — заявив Сандерс.

Також Велика Британія хоче заспокоїти країни-партнери та підготуватись до гуманітарних операцій, наприклад, створення польових госпіталів або доставлення гумдопомоги. Ймовірність залучення армії до бойових дій оцінюється як малоймовірна. Ще одна з цілей британського контингенту в Лівані — це стримування Ірану від прямого залучення до бойових дій в Ізраїлі.

Нагадаємо, 9 листопада ЗМІ писали, хто спонсорує бойовиків ХАМАС. Річний бюджет складає щонайменше 2,4 млрд доларів.

8 листопада ЦАГАЛ показав, як знищує підземелля ХАМАС у секторі Газа.