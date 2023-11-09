"Не будемо потрапляти в пастку": у МЗС нагадали про наслідки мирних переговорів із РФ

За словами дипломата Дмитра Кулеби, з 2014 року Москва і Київ понад 200 разів намагалися знайти спільну мову і 20 разів домовилися про припинення вогню. Усе це постійно порушувалося російською стороною.

Мирні переговори між Росією та Україною не мають сенсу, адже вони вже проходили в минулому. Усе це призвело до більш масштабної агресії. Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колиш. Twitter) 9 листопада.

За його словами, якщо зараз Київ почне домовлятися з Москвою про перемир'я, то лише вкотре потрапить у пастку. Додатковий час дозволить противнику взяти паузу перед черговим актом агресії.

"У період з 2014 по 2022 рік Україна провела близько 200 раундів переговорів з Росією. За цей час було досягнуто 20 угод про припинення вогню, всі з яких були швидко порушені Росією", — пише Дмитро Кулеба.

Усі вище перелічені домовленості, яких вдалося досягти завдяки діалогу з Росією, не завадили президенту Володимиру Путіну 24 лютого 2022 року віддати наказ про вторгнення в Україну з різних напрямків і навіть країн.

"Ті, хто стверджує, що Україна має вести переговори з Росією зараз, або не поінформовані, або введені в оману, або вони на боці Росії та хочуть, щоб Путін узяв паузу перед ще масштабнішою агресією. Ми не повинні і не будемо потрапляти в цю пастку", — підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 4 листопада повідомлялося, що США та ЄС могли почати обговорювати з Україною мирні переговори. За словами журналістів, які посилаються на джерела в адміністрації президента США, представники у Байдена стурбовані тим, що в України закінчуються технічні та кадрові ресурси, тоді як запаси РФ видаються необмеженими.