ЗСУ знищили ЗРК С-300В4 армії РФ: чому це вагома втрата для окупантів

За даними ОСУ "Таврія", українські військові знищили російський комплекс С-300В4. У РФ є невелика кількість таких систем, пишуть експерти.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські військові знищили ЗРК С-300В4. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Російські війська на таврійському напрямку завдали 23 авіаудари, 44 боєзіткнення та 888 артобстрілів. Сили оборони стримували всі спроби окупантів атакувати на Авдіївському напрямку та в районі низки населених пунктів Донецької області. Українські війська знищили 46 одиниць техніки, зокрема 2 танки, 3 ББМ, 7 артсистем, 1 ПТРК, 3 засоби ППО, зокрема — ЗРК С-300В4, 26 БпЛА, 3 автомобілі, одиницю спецтехніки, склад з боєприпасами та 1 інший важливий об’єкт.

С-300В4 — це рідкісний зенітно-ракетний комплекс для російської армії. Точна кількість комплексів у РФ невідома. Defense Express пише, що в окупантів може бути до 2 дивізіонів С-300В4 на всю Росію. У планах ворога було сформувати по одній зенітній бригаді на кожен військовий округ, яких тепер 5 і планується створити ще два: Московський та Ленінградський.

С-300В4 – це рідкіснй для РФ ЗРК

У 2015 році було відомо, що 77-ма окрема зенітна ракетна бригада отримала С-300В4. Був переданий бригадний комплект на три батареї, в кожній з яких по 6 пускових, 1 станції наведення ракет та 2 РЛС кругового та програмного огляду. Такий же комплект отримала 38-ма зенітна бригада, але з меншою кількістю пускових. Плани отримати 9 бригадних комплектів до 2020 року провалились.

Автори зазначають, що С-300В4 коштує дорожче за С-400. Попри схожий індекс з С-300, по суті С-300В4 є окремою розробкою для покращення протиракетної оборони сухопутних військ РФ. Комплекс має модернізовані зенітні ракети 9М82МВ та 9М83М з радіусом дії 400 та 200 км відповідно. Саме вони мають перехоплювати балістичні ракети. Також можна використовувати ракети аналогічні до С-400: 48Н6ДМ та 40Н6 з дальністю 250 км та 400 км відповідно.

Нагадаємо, 7 листопада на Таврійському напрямку ЗСУ успішно ліквідували потужну важку вогнеметну систему -1А "Солнцепек".

6 листопада дослідники показали, де знаходиться завод у РФ, на якому виготовляють зенітні ракети для С-300 та С-400.