Росіяни скидають КАБи на Авдіївку за слідами диму від пічок-"буржуйок", – голова МВА (відео)

"Орлани" відстежують, звідки йде дим. Згодом росіяни кидають у такі будинки кореговані авіаційні бомби.

За допомогою БПЛА "Орлан" російські загарбники корегують свої удари не тільки по військових, але й по цивільних в Авдіївці. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "Радіо Свободи".

Погодні умови, а саме дощ, заважають окупантам активно використовувати дрони. В ясну пору ситуація є небезпечнішою. Техніку у великій кількості загарбники наразі не намагаються застосовувати.

З настанням холодів люди почали використовувати у своїх підвалах буржуйки. "Орлани" відстежують, звідки йде дим. Згодом росіяни кидають у такі будинки кореговані авіаційні бомби.

"Люди це бачать й активно записуються на евакуацію", – заявив Барабаш.

Він також додав, що окупанти штурмують локації поблизу Авдіївського коксохімічного заводу. Росіяни регулярно бомблять територію об'єкта. В цьому напрямку росіянам просуватися не вдається.

"Наразі це сіра зона", – пояснив він.

Бої в районі Коксохіму

8 листопада Віталій Барабаш повідомив, що з Авдіївського коксохімічного заводу 7 листопада евакуювали останніх 16 співробітників заводу, які забезпечували його консервацію. Війська РФ готові до третьої хвилі атак, але погодні умови трохи не дають застосовувати техніку.

Також він назвав Авдіївський коксохімічний завод своєрідною пасткою, в яку потраплять російські війська у разі інтенсивного штурму. На території заводу залишилася велика кількість палива, мастила та матеріалів, що робить локацію дуже небезпечною.

Нагадаємо, 8 листопада експерт назвав найгірший сценарій для Авдіївки. За словами майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, зараз росіяни готують третю хвилю, підтягуючи війська в Авдіївку, і планують взяти цю ділянку в кільце.