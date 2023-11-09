"Рідкісна подія": частину "вагнерівців" із Білорусі вивезли в Малі, — Беларускі Гаюн (карта)

За словами аналітиків, у жовтні до Білорусі прилетіли 2 літаки, пов'язані з найманцями. Йдеться про літак Іл-76, який приземлився на аеродромі "Бобруйськ" 12 жовтня, а також про так званий "Борт Пригожина" Beech C90GTi King Air, який сів в аеропорту "Гомель" 31 жовтня.

За місяць до Білорусі прилетіли два літаки, які пов'язані з ПВК "Вагнер". Передбачається, що частину найманців могли вивезти в Малі. Про це повідомили аналітики моніторингової групи"Беларускі Гаюн".

"За місяць нами зафіксовано прильоти двох літаків, пов'язаних із найманцями", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про літак Іл-76, який приземлився на аеродромі "Бобруйськ" ще 12 жовтня, а також про так званий "Борт Пригожина" Beech C90GTi King Air, що сів в аеропорту "Гомель" 31 жовтня.

За словами аналітиків, транспортний літак Іл-76 російської вантажної авіакомпанії "Abakan Air" пробув у Білорусі понад добу.

"По-перше, варто зазначити, що сам приліт на аеродром "Бобруйськ" — вельми рідкісна подія, не кажучи вже про те, що це найближчий аеродром до табору ПВК "Вагнер" у с. Ціль. По-друге, цікавий подальший маршрут борту — через Туніс він полетів до Малі", — йдеться в повідомленні.

Літаки ПВК Вагнер у Білорусі Фото: Беларускі Гаюн

У моніторинговій групі зазначили, що в Малі може перебувати до 1000 найманців ПВК "Вагнер", вони допомагають місцевій владі в особі військової хунти.

"Таким чином, є всі підстави вважати, що приліт літака Іл-76 був пов'язаний із діяльністю ПВК "Вагнер". Не виключено, що літак здійснював перевезення найманців із Білорусі до Малі", — заявили аналітики.

Що стосується Борту Пригожина, то, як ідеться у звіті, 31 жовтня в аеропорт "Гомель" із Санкт-Петербурга. Він пробув там 6 годин і 50 хвилин. Наразі мета його прильоту невідома.

Нагадаємо, що 6 листопада ЗМІ повідомляли, що спецназ ГУР України міг провести зачистку бойовиків ПВК "Вагнер" у Судані. За інформацією, отриманою журналістами з анонімних джерел, підрозділи ГУР у Судані проводять операцію із зачистки бойовиків ПВК "Вагнер", місцевих суданських терористів і агентів російських спецслужб.