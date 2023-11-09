Побив і втік: чоловік напав на співробітника ТЦК у Житомирі (відео)

За словами речниці ГУНП Вікторії Дубовик, особу правопорушника вже встановили. Зараз його розшукує поліція.

У Житомирі 8 листопада до поліції звернувся працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки(ТЦК і СП). Він повідомив, що його побив невідомий чоловік. Про це повідомляє "Суспільне".

Як розповіла журналістам речниця Головного управління Національної поліції в області Вікторія Дубовик, інцидент стався ввечері біля магазину на вулиці Гоголівській, 4.

"Він разом із колегами перебували там у службових справах. За його словами, на нього напав невідомий чоловік, завдав йому тілесних ушкоджень і з місця події втік", — сказала Дубовик.

За її словами, особу нападника встановили. Зараз його розшукують правоохоронці.

Крім того, як ідеться в матеріалі, у справі нападу на людину відкрито кримінальне провадження, попередньо за ст. 125 КК України (Умисне легке тілесне ушкодження). Заявнику надали направлення для проходження судово-медичної експертизи.

Також у мережі з'явилися відео з місця подій.

Нагадаємо, що адвокат Руслан Ткаченко розповів, чи мають право працівники ТЦК вручати повістки на приватній території. За його словами, законом не регулюється, в яких місцях можуть вручати повістки уповноважені особи. Тож, для вручення повістки чоловікам співробітники ТЦК мають право заходити на приватні території та безпосередньо до місця проживання. Однак є нюанси