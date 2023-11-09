Наріжний камінь окупантів: ЗС РФ застосовує поліпшену версію снаряда "Краснополь"

Імовірно, модернізований боєприпас здатний вражати ціль на відстані до 25 км, при цьому відхилення нібито становить не більше двох метрів.

Російські зброярі оголосили про розгортання в Україні вдосконаленого варіанту артилерійського боєприпасу з лазерним наведенням "Краснополь". Дальність польоту снаряда сягає 25 км, що значно підвищить ефективність російських артилерійських підрозділів, які діють на території України. Про це 8 листопада повідомили оглядачі Army Recognition.

"Артилерія давно стала наріжним каменем військової стратегії, і цей крок Росії підкреслює її прагнення зберегти технологічну перевагу в сучасній війні", — пишуть автори матеріалу.

Зазначається, що модернізований "Краснополь" вирізняється високою точністю і здатний вражати танки та фортифікаційні споруди з великою ефективністю. Цей 152-мм боєприпас сумісний з такими артилерійськими системами, як 2А65 "Мста-Б" і самохідка 2С19 "Мста-С". При цьому новий варіант "Краснополя" зазнав низки поліпшень, а його застосування тепер доступне для таких систем, як САУ 2С3 "Акація" і буксирувана гаубиця Д-20.

Снаряди "Краснополь" різних модифікацій

Снаряд "Краснополь", оснащений напівактивною лазерною системою наведення і коригує свою траєкторію в польоті за допомогою аеродинамічного оперення. Стверджується, що така система нібито забезпечує ураження цілі з відхиленням не більше 2 метрів.

Таким чином російська армія прагне посилити свій вогневий потенціал на лінії бойового зіткнення, де високоточна артилерія стала ключовим елементом. Передбачається, що завдяки підвищеній дальності й точності стрільби новий "Краснополь" може дійсно змінити динаміку артилерійського протистояння, підсумували експерти.

Нагадаємо, на початку липня надійшла інформації про застосування російськими загарбниками в Україні високоточного боєприпасу "Краснополь-М2". У зв'язку з цим експерти порівняли російський боєприпас з аналогічними західними зразками Excalibur.