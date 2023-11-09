"Третя хвиля буде іншою": голова МВА розповів, коли окупанти знову почнуть наступ на Авдіївку

Російські загарбники зараз більше кидають свій особовий склад у штурми на півночі, в напрямку коксохіму, а як тільки підсохнуть ґрунти, то підуть на штурм, говорить Віталій Барабаш.

Російські окупанти готуються до третьої хвилі штурму Авдіївки. Під місто вже стягли резерви і очікують на поліпшення погоди. Про це в ефірі "Еспресо" розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, ворог тисне на Авдіївку, використовуючи піхоту. Також окупанти цілодобово обстрілюють позиції Сил оборони з усього наявного в них озброєння.

"Ворог готується до ще більшої атаки на Авдіївку. Перша хвиля відрізнялася від другої, а третя відрізнятиметься від попередніх. Наразі окупанти підтягнули техніку, резерви особового складу, але погодні умови не дозволяють їм використовувати техніку. Як тільки підсохнуть ґрунти, то однозначно вони підуть", — припустив Барабаш.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації також додав, що українські захисники міцно тримають оборону на ввіреній їм ділянці фронту біля Авдіївки.

"Росіяни більше кидають свій особовий склад у штурми на півночі, в напрямку коксохіму. Але лінія оборони тримається, і жодних проривів немає", — підкреслив Барабаш.

Нагадаємо, що росіяни скидають КАБи на Авдіївку за слідами диму від пічок-"буржуйок". "Орлани" відстежують, звідки йде дим. Згодом росіяни кидають у такі будинки кореговані авіаційні бомби.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ продовжують спроби оточення Авдіївки, щоб взяти її під свій контроль, однак у найближчі кілька місяців вони точно не зможуть цього зробити. Таку думку висловив полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.