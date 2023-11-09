"Його дієздатність під сумнівом": у Зеленського звернули увагу на стан Путіна (відео)

В Офісі президента виникли сумніви щодо того, чи може російський президент Володимир Путін критично ставитися до того, що відбувається, та "використовувати мозок" для аналізу подій.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що дієздатність президента Російської Федерації Володимира Путіна може бути під сумнівом. Про це він повідомив в інтерв'ю "24 Каналу".

"Я просто вважаю, що його (Путіна, — ред.) дієздатність може бути під сумнівом. Я побачив суттєве збільшення присутності у публічному просторі такого суб'єкта, як Миколай Патрушев (секретар Радбезу РФ, — ред.) і він коментує ті теми, які ніколи не коментував", — сказав Михайло Подоляк.

Він зазначив, що Патрушев коментує не лише війну або біолабораторію, але й те, що стосується внутрішньополітичного чи внутрішньоекономічного процесів у Росії. З його слів, він поводить себе як "регент при незрозуміло кому". В Подоляка виникли певні сумніви щодо дієздатності російського президента, зокрема чи може той критично ставитися до того, що відбувається, та "використовувати мозок" для аналізу подій, які відбуваються.

"Він (Путін, — ред.) і так не завжди користувався сірою рідиною. Але сьогодні я побачив суттєве збільшення присутності в публічному просторі суб'єкта Патрушева-старшого на нетипових для нього темах. І це дає певний матеріал для того, щоб подивитися, що відбувається в Росії", — заявив Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента додав, що він не є прихильником теорії, що існує декілька президентів РФ, тоді як справжній Володимир Путін помер.

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Нагадаємо, 1 листопада у ЗМІ повідомили, що російський президент Володимир Путін дистанціюється від інших впливових росіян, які вважають, що той "помилився", вторгшись в Україну в лютому 2022 року. Журналісти з посиланням на джерело, яке представили як "колишнього радника українського парламенту Миколу Волковського", заявили, що Путін боїться "реакції" своїх старих союзників, які зіткнулися з негативними економічними та фінансовими наслідками повномасштабної війни.

3 листопада представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що усунення президента РФ Володимира Путіна від влади не вирішить всіх проблем. З його слів, це може створити певне вікно можливостей як для України, так і для Росії.