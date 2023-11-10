"Привітали окупаційну поліцію": у Маріуполі партизани підірвали автівку силовика (відео)

У тимчасово окупованому місті вибухнула та задиміла машина. Зі слів радника мера Петра Андрющенка, вона належала одному зі співробітників окупаційного корпусу.

10 листопада у Маріуполі пролунав вибух та почав здійматись густий сірий дим. Відповідними кадрами поділились у місцевому телеграм-каналі.

"На Кірова вибухнула машина", — зазначили автори контенту.

Диверсія в Маріуполі — позиція підпілля

Відповідальність за інцидент у Маріуполі взяли на себе місцеві партизани. Пізніше у групі "Маріуполь Спротив" спростували інформацію, що вибух стався на площі Кірова.

"Якщо це "кірово", як намагаються написати росіяни, то ми батальйон Хмельницького, ага", — йдеться у публікації.

Мапа, опублікована партизанами Маріуполя Фото: Маріуполь. Спротив

Маріупольські партизани порадили росіянам "старатись краще" та залишили посилання на справжню геолокацію місця, де вибухнула машина.

Диверсія в Маріуполі — позиція української влади

Підрив машини одного з поліціантів окупаційного корпусу вже підтвердив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Чи то останній сюрприз на сьогодні — побачимо. Нарешті добрі новини з міста", — написав він.

Чиновник пообіцяв, що деталі інциденту будуть оприлюднені пізніше. Також на подію відреагували у міській раді. Там заявили, що підрив машини — це "привітання" від партизанів, адресоване окупаційній поліції.

Варто зазначити, що 10 листопада у Росії відзначають День міліції.

Нагадаємо, за даними росЗМІ, на КПП у Бєлгородській області зникла 18-річна українка. Дівчина мала перетнути кордон з Україною, але її не пропустили, а пізніше вона перестала виходити на зв’язок.

10 листопада ГУР провело успішну операцію в Криму, внаслідок якої були уражені кораблі Чорноморського флоту РФ. Повідомляється, що на борту суден були екіпаж та броньована техніка.