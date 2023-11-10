Довгострокова перспектива: у НАТО очікують від ЗСУ прогресу в контрнаступі

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, війни за своєю природою завжди непередбачувані, а у Росії було достатньо часу для того, щоб підготувати оборонні лінії.

Альянс розраховує на прогрес Збройних сил України в боротьбі з російськими окупантами, проте всі усвідомлюють, що це буде складний процес. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю DPA, яке було опубліковано 10 листопада.

За його словами, бойові дії в більшості випадків непередбачувані, тому потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв.

"Ми повинні бути готовими до довгострокової перспективи. Війни за своєю природою непередбачувані. Що ми точно знаємо, то це те, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане із ситуацією на полі бою", — заявив Єнс Столтенберг.

Окремо було зазначено, що спочатку всі розуміли той факт, що контрнаступ буде важким, адже Росія теж готувалася до подальших дій ЗСУ.

ЗС РФ облаштували оборонні лінії з мінами, танковими окопами, а також з великою кількістю позицій.

Наразі, продовжує генсек НАТО, тільки військова підтримка може гарантувати те, що Україна в майбутньому залишиться суверенною і демократичною державою. Київ зможе переконати Володимира Путіна в тому, що йому не вдасться перемогти на полі бою.

Нагадаємо, 31 жовтня Єнс Столтенберг заявив, що Росія планує атаки на енергетичну інфраструктуру України взимку. За словами генсека НАТО, немає жодних ознак того, що Росія планує мир, а бойові дії в Секторі Газа не повинні стати причиною ослаблення підтримки України.

7 жовтня Єнс Столтенберг пояснив, чому не можна дозволити РФ виграти війну. За його словами, росіяни не зупинять терор найближчим часом, тому системи ППО для України відіграють важливу роль у захисті цивільних.