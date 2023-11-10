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У Криму носіїв ракет "Кинджал" немає: Ігнат відреагував на погрози Путіна

Олександра Шараєвська
Фото: Міноборони РФ

У Повітряних силах України наголосили, що для МіГ-31К, носіїв "Кинджалів", немає жодних проблем вийти на рубіж пуску ракет з будь-якого аеродрому базування.

У тимчасово окупованому Криму перебувають кілька бортів МіГ-31, однак вони не є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", якими раніше лякав президент Росії Володимир Путін. Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді".

"У Криму перебувають кілька бортів МіГ-31, але модифікації БМ. Вони не є носіями ракет Х-47 "Кинджал", — наголосив Ігнат.

Полковник зазначив, що ці літаки призначені для завдання ударів різними іншими авіаційними засобами ураження.

"Ймовірно, особливої потреби базування МіГ-31К на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Севастополі немає", — додає речник.

Проте, Ігнат зауважив, що для МіГ-31К, носіїв "Кинджалів", немає жодних проблем вийти на рубіж пуску ракет з будь-якого аеродрому базування.

За його словами, винищувачі можуть легко здійснити переліт з інших аеродромів для патрулювання або виконання ударних завдань. Різниця полягає лише в часі підльоту.

РФ почала патрулювання над Чорним морем: деталі

Нагадаємо, 18 жовтня президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що окупаційні сили Росії здійснюватимуть патрулювання над Чорним морем за допомогою літаків, що оснащені ракетами "Кинжал".

Також диктатор наголосив, що таке патрулювання "не є погрозою" від Росії, проте країна-агресор все ж буде "здійснювати візуальний контроль за допомогою зброї".

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Нагадаємо, раніше голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук сказав, що заяви Володимира Путіна про те, що над Чорним морем літатимуть літаки з ракетами Х-47 "Кинджал", є черговим залякуванням.

Також у пʼятницю, 10 листопада, в Головному управлінні розвідки України повідомили, що військовими успішно уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації в окупованому Криму.