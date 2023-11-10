У Криму носіїв ракет "Кинджал" немає: Ігнат відреагував на погрози Путіна

У Повітряних силах України наголосили, що для МіГ-31К, носіїв "Кинджалів", немає жодних проблем вийти на рубіж пуску ракет з будь-якого аеродрому базування.

У тимчасово окупованому Криму перебувають кілька бортів МіГ-31, однак вони не є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", якими раніше лякав президент Росії Володимир Путін. Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в коментарі "Українській правді".

"У Криму перебувають кілька бортів МіГ-31, але модифікації БМ. Вони не є носіями ракет Х-47 "Кинджал", — наголосив Ігнат.

Полковник зазначив, що ці літаки призначені для завдання ударів різними іншими авіаційними засобами ураження.

"Ймовірно, особливої потреби базування МіГ-31К на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Севастополі немає", — додає речник.

Проте, Ігнат зауважив, що для МіГ-31К, носіїв "Кинджалів", немає жодних проблем вийти на рубіж пуску ракет з будь-якого аеродрому базування.

За його словами, винищувачі можуть легко здійснити переліт з інших аеродромів для патрулювання або виконання ударних завдань. Різниця полягає лише в часі підльоту.

РФ почала патрулювання над Чорним морем: деталі

Нагадаємо, 18 жовтня президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що окупаційні сили Росії здійснюватимуть патрулювання над Чорним морем за допомогою літаків, що оснащені ракетами "Кинжал".

Також диктатор наголосив, що таке патрулювання "не є погрозою" від Росії, проте країна-агресор все ж буде "здійснювати візуальний контроль за допомогою зброї".

Нагадаємо, раніше голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук сказав, що заяви Володимира Путіна про те, що над Чорним морем літатимуть літаки з ракетами Х-47 "Кинджал", є черговим залякуванням.

Також у пʼятницю, 10 листопада, в Головному управлінні розвідки України повідомили, що військовими успішно уражено малі десантні кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації в окупованому Криму.