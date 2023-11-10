Україна отримала на озброєння найсучасніші французькі ПТРК Akeron MP (відео)

Akeron MP – це перший в світі протитанковий ракетний комплекс. Його боєприпаси є універсальними й дозволяють уражати цілі як вручну, так і в майже автоматичном режимі.

Українська армія отримала на озброєння ПТРК Akeron MP 5 покоління. Про це повідомив депутат Національних зборів Франції Ліоенель Руайє-Перро під час засідання.

Франція без публічного оголошення передала Україні найновіші ПТРК Akeron MP, також відомий як MMP та Missile Moyenne Portee. Депутат підтвердив надходження протитанкових ракетних комплексів в Україну.

"Mistral, 30 гармат CAESAR та 6 гармат TRF1 калібру 155 мм, 2 РСЗВ LRU, ракети Akeron, системи Crotale та БТРи VAB", — перелічив Руайє-Перро частину військової допомоги Україні.

Вперше про постачання Akeron MP Україні заявлялось на початку року. Віцепрезидент Комісії з національної оборони та збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо підтвердив постачання неназваної кількості ПТРК Україні. Проте потім представники Міноборони Франції спростували заяву Тьєріо.

Akeron MP

Akeron MP — це легка багатоцільова ракета з дальністю ураження понад 4000 метрів. Вага комплексу складає близько 15 кг й для його роботи достатньо лише кількох операторів. Також пускову можна встановити на транспортний засіб. Робота комплексу здійснюється за принципом "вистрілив і забув", військовому не треба вести за лазерним променем ракету до цілі протягом всього польоту. Достатньо лише захопити ціль та вистрілити.

Особливістю комплексу є волоконно-оптичне зʼєднання з пусковою, що забезпечує режим "людина в мережі". Ракету можна випускати без конкретної цілі, а оператор буде отримувати зображення з головки самонаведення. Таким чином під час польоту є можливість змінити ціль або перервати процес стрільби.

Окрім цього MMP вміє додатково уражати обʼєкти за перешкодами, а у випадку танків можна атакувати у верхню проєкцію, як у Javelin. Протитанкова ракета має тандемну бойову дію, що ще більше може розширювати банк цілей від танків з динамічним захистом до піхоти чи човнів. Сама ракета має систему зі зниженою віддачею, яка зменшує сигнатуру запуску та дозволяє уражати цілі із закритих приміщень.

Нагадаємо, 19 жовтня аналітики писали, скільки США мають невеликі запаси ПТРК Javelin і ПЗРК Stinger.

31 серпня бійці 32-ї бригади показали французькі ПТРК Milan.