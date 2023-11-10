Євросоюз не зможе надати Україні 1 млн боєприпасів до березня 2024 року, — ЗМІ

За словами журналістів, Євросоюз пообіцяв поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року, але повідомив, що, найімовірніше, не зможе впоратися з цим завданням.

Євросоюз, найімовірніше, не зможе передати Україні 1 млн артилерійських боєприпасів до березня 2024 року. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що влада ЄС уже поінформувала держави-члени про те, що блок не виконає зобов'язання, яке раніше взяв на себе. Це ускладнить зусилля України йти "в ногу" з Росією в її прагненні збільшити своє виробництво снарядів і заручитися підтримкою КНДР.

"Відповідно до планів, розроблених раніше цього року, ЄС зобов'язався постачати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12-місячного періоду, спочатку через використання наявних запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей", — зазначили журналісти.

У матеріалі йдеться, що представник Європейської служби зовнішніх дій відмовився коментувати це питання, пославшись на конфіденційний характер обговорень.

Зазначається, що деякі держави-члени ЄС дуже неохоче розкривають подробиці поставок, і блок може попросити їх надати більше інформації про плани. Це питання буде обговорюватися на зустрічі міністрів оборони ЄС вже наступного тижня.

Нагадаємо, що 3 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. У рамках нового пакета військової допомоги США країна отримає боєприпаси для ЗРК NASAMS і HIMARS, а також боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.