Особливий день для окупанта: у ЗСУ попереджають про провокації на Херсонщині

Командування не виключає, що ЗС РФ можуть підривати заміновані обʼєкти на лівому березі Дніпра, аби налаштувати місцевих мешканців проти Сил оборони.

11 листопада 2022 року українська армія звільнила Херсон, який був єдиним окупованим обласним центром. Не виключено, що ЗС РФ можуть готувати провокації. Про це повідомила керівниця координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Рівно рік тому Сили оборони зайшли в Херсон. Через ризик провокацій з боку окупантів не виключено, що можуть бути провокації. Відтак вирішено не проводити масових заходів в обласному центрі.

"Розуміння того, що для окупантів це може бути особливий день, у нас є. Вони продовжують атаки авіації, використовують артилерію, обстріли тривають", – сказала Гуменюк.

Також вона додала, що ЗС РФ можуть підривати заміновані обʼєкти на лівому березі Дніпра, щоб провокувати Сили оборони, зокрема таким чином ворог хоче налаштувати місцевих мешканців проти української армії. Окупанти стверджують, що нібито ЗСУ бʼють по критичних обʼєктах. Гуменюк закликала орієнтуватися лише на українські офіційні повідомлення.

Нагадаємо, 11 листопада президент Володимир Зеленський опублікував кадри у річницю визволення Херсону.

10 листопада в НБУ до річниці визволення Херсону ввів в обіг памʼятну монету "Антонівський міст" номіналом у 10 гривень.