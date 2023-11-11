"Не відправляйте цвіт молоді на фронт": Маск закликав Зеленського до перемовин із Путіним

Мільярдер вважає, що будь-який наступ означає втрату величезної кількості людей, тому Києву та Москві необхідно домовитися про врегулювання конфлікту за столом переговорів.

Бізнесмен Ілон Маск закликав президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це він сказав на подкасті Лекса Фрідмана.

Фрідман запитав у Маска, на його думку, чи має Зеленський сісти за стіл переговорів з Путіним, той відповів твердо.

"Я просто б радив не відправляти цвіт української молоді помирати в окопах. Буде він (Зеленський) розмовляти чи ні, просто не робіть цього. Будь-який наступ означає втрату величезної кількості людей. Історія не ставитиметься до них схвально", — заявив Маск.

Додамо, Ілон Маск є прихильником республіканської партії США. Він вже неодноразово виступав за дружбу з РФ та припинення вогню в Україні. Зокрема, 23 жовтня він провів трансляцію в Х (раніше Твіттер), під час якої заявив, що потрібно знайти мир в Україні та відновити "нормальні відносини" з Росією. Війну він назвав безнадійною ситуацією й попередив, що існує ризик Третьої світової.

Відео з таймкодом

Нагадаємо, 2 жовтня Ілон Маск висміяв Володимира Зеленського й потрапив у скандал.

Раніше повідомлялося, що американського мільярдера Ілона Маска звинуватили в умисному блокуванні супутникового інтернету Starlink біля Криму, що завадило операціям ЗСУ на тимчасово окупованому півострові.