Погана погода суттєво вплине на роботу авіації ЗС РФ, — Ігнат (відео)
За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, від погодних умов істотно залежить повітряна обстановка і процес нанесення ударів російської авіації по Україні.
Погіршення погодних умов може впливати на роботу авіації. Від погоди залежить і процес нанесення ударів по території України з боку росіян. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив 12 листопада в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Зараз суттєво впливатимуть на авіаційну діяльність погодні умови, тому що від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес нанесення ударів. Погода впливає на це", — зазначив спікер.
Юрій Ігнат також прокоментував нічні удари по Україні та роботу української протиповітряної оборони, якій вдалося збити авіаційну ракету Х-59. За його словами, вночі 12 листопада українська ППО показала хороший результат.
"Відпрацювали, збили ракету це — відмінний результат. Безумовно, противник буде коригувати свої атаки, свої атаки по Україні відповідно до своїх тактичних, стратегічних задумів", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що на сили повітряної оборони впливають тривалі повітряні тривоги: "Якщо літає понад три години (літак ЗС РФ — ред.) цього достатньо, щоб тримати Україну в напрузі такий тривалий час. Яким чином це впливає на Повітряні сили? Таким самим чином, як і на всіх українців. Повітряні сили України в постійній готовності 24/7. Повітряні сили завжди в готовності. Готуються люди за кордоном, які освоюють техніку. Готуються і в Німеччині зенітники, в Іспанії та інших країнах. Пілоти займаються підготовкою теж у багатьох країнах на літаках F-16. Йде робота, щоб наш повітряний щит ставав ще міцнішим".
Крім цього, 12 листопада Фокус повідомляв, що вночі ЗС РФ вдарили ракетами по півдню України. За даними ЗСУ, російська армія випустила дві керовані ракети Х-59 і одну "Іскандер-М" по Миколаївській області. Пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає.