Погана погода суттєво вплине на роботу авіації ЗС РФ, — Ігнат (відео)

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, від погодних умов істотно залежить повітряна обстановка і процес нанесення ударів російської авіації по Україні.

Погіршення погодних умов може впливати на роботу авіації. Від погоди залежить і процес нанесення ударів по території України з боку росіян. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив 12 листопада в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Зараз суттєво впливатимуть на авіаційну діяльність погодні умови, тому що від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес нанесення ударів. Погода впливає на це", — зазначив спікер.

Юрій Ігнат також прокоментував нічні удари по Україні та роботу української протиповітряної оборони, якій вдалося збити авіаційну ракету Х-59. За його словами, вночі 12 листопада українська ППО показала хороший результат.

"Відпрацювали, збили ракету це — відмінний результат. Безумовно, противник буде коригувати свої атаки, свої атаки по Україні відповідно до своїх тактичних, стратегічних задумів", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що на сили повітряної оборони впливають тривалі повітряні тривоги: "Якщо літає понад три години (літак ЗС РФ — ред.) цього достатньо, щоб тримати Україну в напрузі такий тривалий час. Яким чином це впливає на Повітряні сили? Таким самим чином, як і на всіх українців. Повітряні сили України в постійній готовності 24/7. Повітряні сили завжди в готовності. Готуються люди за кордоном, які освоюють техніку. Готуються і в Німеччині зенітники, в Іспанії та інших країнах. Пілоти займаються підготовкою теж у багатьох країнах на літаках F-16. Йде робота, щоб наш повітряний щит ставав ще міцнішим".

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Крім цього, 12 листопада Фокус повідомляв, що вночі ЗС РФ вдарили ракетами по півдню України. За даними ЗСУ, російська армія випустила дві керовані ракети Х-59 і одну "Іскандер-М" по Миколаївській області. Пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає.