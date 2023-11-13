Мобілізація в Україні: коли можна не з'являтися до ТЦК після отримання повістки

У трьох випадках військовозобов'язані мають право не з'являтися до територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки після отримання повістки. Для підтвердження цих причин потрібно надати довідки та інші офіційні документи, розповіли в тематичному Telegram-каналі.

Під час дії загальної мобілізації представники територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть вручити повістки військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років. Проте існують випадки, коли можна не приходити до військкомату після отримання такого документа. Про це повідомили в Telegram-каналі "Ти ж юрист".

Постанова Кабміну від 28 липня 2010 р. № 673 "Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для призову на збори" містить перелік випадків для військовозобов'язаних не передбачена відповідальність за неявку до ТЦК та СП.

"Наразі перелік причин, через які військовозобов'язаний після вручення повістки може не прийти до ТЦК, зменшився. Тому зараз таких причин лише три", — йдеться у повідомленні "Ти ж юрист".

Коли можна не з'являтися до ТЦК та СП

Військовозобов'язаний громадянин може не приходити до ТЦК та СП після отримання повістки з наступних причин:

у разі хвороби, яка не дає можливості самостійно рухатися;

через необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи партнера. Проте необхідно, аби ці люди проживали разом з особою, якій вручили повістку, та не мали інших близьких родичів, які могли б їх доглядати;

внаслідок відкритого кримінального провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання щодо військовозобов'язаного або резервіста.

У групі "Ти ж юрист" наголосили, що для підтвердження цих причин потрібно надати довідки та інші офіційні документи.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець заявив, що представники ТЦК та СП не мають права зупиняти автомобілі. Також вони не можуть вимагати в громадян надати документи для перевірки.

Раніше адвокат Роман Сімутін розповів, що в разі ігнорування трьох повісток військовозобов'язаному може загрожувати кримінальна відповідальність лише у трьох випадках.