Сили оборони просунулися на лівому березі Дніпра і наступають на схід від Херсона, — ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 листопада, показують, що ЗСУ зробили незначне просування вглиб селища Кринки, яке розташовано за 30 км на північний схід від Херсона.

Сили оборони України досягли незначного успіху на лівому березі Херсонської області і незначно просунулися на північний схід від Херсона. Про це повідомляють в щоденному аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на російських війскових блогерів, які стверджують, що ЗС РФ намагалися та не змогли відтіснити українські війська від Кринок. Сили оборони ведуть наступальні операції біля Пойми та Піщанівки і перекинули додатковий особовий склад в район Кринок, щоб перерізати російські лінії матеріально-технічного забезпечення та завдати удари по інфраструктурі, яка з’єднує російську лінію фронту з тиловими районами в окупованому Криму, Херсонській та Запорізькій областях.

Також окупанти стверджують, що ЗСУ просуваються до траси E58 Олешки-Кам'янка, і можуть загрожувати російським позиціям біля перехрестя E58-E97 на південь від лінії Пойма-Піщанівка-Підстепне.

Українська сторона повідомляє, що ЗС РФ направили відносно невелику кількість підрозділів для захисту дороги Олешки-Нова Каховка.

12 листопада російські війська завдали повітряних і артилерійських ударів по правому березі Херсонської області. ОК "Південь" повідомило, що ЗС РФ завдали 5 авіаударів 31 плануючою бомбою та 55 артилерійських ударів 290 снарядами по цілях на заході Херсонської області.

Нагадаємо, що Сили оборони знищили рідкісну російську РЕБ "Свет-КУ". Українські військові вже неодноразово знищували на полі бою таку рідкісну російську систему.

Раніше повідомлялося, що журналісти Wall Street Journal опублікували статтю, в якій високопоставлені представники НАТО, СБУ й інші експерти розмірковують про ситуацію на фронті.