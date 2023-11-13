У РФ розпочали підготовку до виробництва винищувачів Су-75 Checkmate

Російський літак, як стверджують в "Ростехе", скорегували під потенційних замовників, щоб покращити конкурентоздатність.

Російська державна корпорація "Ростех" анонсувала підготовку до початку виробництва винищувачів Су-75 The Checkmate. Про це повідомляє "РІА Новини".

Напередодні міжнародного авіасалону Dubai Airshow-2023 у РФ заявили про початок підготовки до виробництва перших зразків легких винищувачів Су-75. Їх називають літака 5 покоління. Стверджується, що після презентації винищувача у 2021 році "Ростех" почав збирати зворотний зв'язок від потенційних замовників. Відтак були перероблені деякі елементи літака.

"Це суттєво підвищило конкурентоздатність та комерційну привабливість вітчизняного однорухомого літака, а також знищило технічні ризики під час його створення. Сьогодні конструкторська документація передана на завод-виробник, розпочалась підготовка виробництва перших зразків", — стверджують розробники.

Також віцепрем'єр-міністр РФ Денис Мантуров заявляє, що Су-75 зацікавились закордоном, тому в проєкт внесли зміни, щоб адаптувати під потреби потенційного замовника.

Су-75 — це російський легкий винищувач, який позиціюється як літак 5 покоління. Його вага корисного навантаження понад 7 тонн. Стверджується, що Checkmate зможе одночасно знищувати до 6 цілей. Радіус дії літака — 3 тисячі кілометрів. Перша партія має бути виготовлена у 2026 році.

Нагадаємо, 22 вересня у РФ показали безпілотний Су-75 з новим хвостом та крилами.

20 лютого ЗМІ писали, що РФ хоче долучити Близький Схід для виробництва винищувачів Су-75.