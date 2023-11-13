У Румунії стартує навчання українських пілотів на F-16, — ЗМІ

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар разом із нідерландською колегою Кайсою Оллонґрен відкривають Європейський навчальний центр винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Фетешть, де відбудеться навчання українських пілотів.

У понеділок, 13 листопада, відкривається Європейський навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешть, що в Румунії, де починається процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це повідомляє видання DW.

Інформація з джерела свідчить, що міністр оборони Румунії Анджел Тилвар разом із його нідерландською колегою Кайсою Оллонґрен планують відкрити Європейський навчальний центр винищувачів F-16 на військово-повітряній базі Фетешть у понеділок, 13 листопада. Цей центр призначений для проведення навчання українських пілотів.

Зазначається, що навчання в центрі, розташованому за 150 кілометрів на схід від Бухареста, триватиме близько шести місяців.

Також повідомляється, що компанія Lockheed, яка виробляє F-16, надала інструкторів і технічний персонал для проведення навчання.

До слова, 7 листопада повідомлялося, що Нідерланди відправили перші винищувачі F-16 у Румунію для навчання українських льотчиків. Найближчим часом там запрацює навчальний центр, де пілотів і тренуватимуть.

Нагадаємо, 30 жовтня Юрій Ігнат заявляв, що Україні потрібно 150 літаків F-16 і Gripen, щоб закрити повітряний простір і завоювати перевагу у війні. Вони надійдуть не раніше весни 2024 року.