Битва за Кринки: що відбувається на лівому березі Херсонщини, звідки "пішли" окупанти

В російських держвиданнях вийшло повідомлення про відвід військ з лівого берега Дніпра. Повідомлення швидко видалили, але українські військові дійсно проводять наступальні дії.

Вранці 13 листопада російські державні видання "ТАСС" та "РІА Новини" опублікували новину про відвід військ РФ з лівого берега Дніпра, щоб перекинути сили на інші напрямки. Фокус розібрався, що відбувається на окупованій частині Херсонської області.

Одразу два державні видання з посиланням на командування угрупування "Дніпро" повідомило про перекидання військ східніше від берега Дніпра.

"Після перегрупування "Дніпро" вивільнить частину сіл, які будуть залучені для наступу на інших напрямках", — писали пропагандисти.

Пізніше повідомлення назвали помилковими і їх видалили.

Скріншот дописів російських видань

Відомо, що раніше окупанти знімали командувача "Дніпра" генерал-полковника Олега Макаревича на генерал-полковника десантно-повітряних сил Михайла Теплинського.

В Центрі національного спротиву повідомили, що Кремль почав інформаційну кампанію проти Сил оборони. Місцеві мешканці не фіксували, щоб російські війська виходили з окупованої частини Херсонської області. Також прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що нічого не знає про повідомлення росЗМІ щодо виходу з лівого берега Дніпра.

Що відбувається на лівобережжі Дніпра

Окупанти вже не перший тиждень кажуть про створення плацдарму з боку ЗСУ на лівому березі Дніпра в районі населених пунктів:

Пойма;

Козачі Лагері;

Кринки.

В Генеральному штабі ЗСУ у зведеннях пишуть тільки про контрбатарейну боротьбу на лівобережжі. Водночас аналітики DeepState повідомили, що українські військові продовжують бойові дії в Кринках. Зараз окупанти намагаються вибити Сили оборони з лісового масиву.

Ще 7 листопада DeepState писали, що операція морпіхи ЗСУ розпочали операції на Херсонщині 14 жовтня. Окупанти знали про підготовку Сил оборони й готувався до наступу, але вони відійшли. За майже місяць бойових дій російські окупанти підтягують резерви на ділянки. Зміна командувача Макаревича повʼязана з втратами позицій. Морпіхи продовжують операції.

Аналіз присутності українських військ на левому березі Дніпра Фото: deepstatemap.live

Defense Express продовжує тему тим, що наступною лінією оборони для РФ може стати Велика Кардашинка — Підлісне – Саги — Челбурда та Обривка в 6-10 км від гирла Дніпра. Проте для розширення плацдармів, які є в української армії, потрібно залучити серйозні ресурси.

Оборонні рубежі окупантів на лівобережжі Херсонщини Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 13 листопада в ISW заявили, що ЗСУ просунулись на лівому березі Дніпра й наступають на схід від Херсона.

10 листопада українські HIMARS підірвали ракетами російську колону техніки на Херсонщині.