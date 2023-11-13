Цивільні поки не погодилися на евакуацію з Авдіївського коксохіму, — МВА (відео, мапа)

За словами голови міської військової адміністрації Віталія Барабаша, поки люди не погоджуються на евакуацію із заводу і не зрозуміло, чому вони там сидять.

Цивільних людей, які залишаються в укриттях на території Авдіївського коксохіму, вчергове спробують вмовити евакуюватися. Про це 13 листопада розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Барабаша, немає пояснення, чому вони там перебувають і не евакуюються.

"Поки люди не погоджуються на евакуацію. Не зрозуміло, чому вони там сидять. Я жодного адекватного пояснення від них не почув. Найближчими днями буде друга спроба їх вмовити. Сподіваюсь, люди ухвалять рішення", — розповів голова МВА.

Барабаш розповів, що ЗС РФ продовжують проводити активні бойові дії в тому напрямку, де розташований Авдіївський коксохім, хоча від самого заводу вони ще далеко.

Також він зазначив, що на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити місто й кидає свої штурмові загони то на півночі, то на півдні від Авдіївки.

"Останні кілька днів вони (ЗС РФ — ред.) полізли на промку. Дуже багато особового складу вони кидають на штурми. Всі атаки, які ворог проводив, всі відбиті, й лінія оборони тримається. Дуже непросто, дуже складно, але контрольовано", — розповів Віталій Барабаш.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 13 листопада 2023 року, на Авдіївському напрямку за підтримки авіації противник не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Сили оборони завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії ЗС РФ південно-східніше за Новокалинове, східніше за Новобахмутівку, Авдіївку, Сєверне Донецької області. Тут Сили оборони відбили 17 атак.

Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 9 листопада експерт пояснив, навіщо ЗС РФ потрібна Авдіївка. На думку військового аналітика Івана Ступака, захоплення Авдіївки потрібне Москві, щоб під час президентської виборчої кампанії показати успіх армії РФ.