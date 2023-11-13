"Є пропозиції": ЄС має запасний варіант щодо військової допомоги Україні, — глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що обговорюють варіант фінансування військової допомоги для України за участю не всіх країн-членів ЄС.

У Європейському Союзі обговорюють варіант фінансування військової допомоги для України за участю не всіх країн-членів, якщо запланований формат через Європейський фонд миру не вийде погодити. Про це у коментарі ЗМІ сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у цьому питанні "є шанси рухатися далі".

"Є пропозиції, щоб країни, які не хочуть брати участь, могли цього не робити. Це означає, що моя та інші країни, які братимуть участь, візьмуть на себе більше навантаження. Ми, Литва, готові на це… Тобто це будуть не 27 країн-членів, а менша група країн", — повідомив міністр.

Якщо Угорщина заблокує допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро, у Європейському Союзі запровадять "план Б". Євросоюз у разі вето Будапешта звернеться до кожного з урядів інших держав спільноти з проханням створити власний пакет допомоги Києву.

Крім того, уряд Словацької Республіки не затвердив чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 млн євро. У Братиславі не затвердили пакет військової допомоги Україні, який був схвалений попереднім міністерством оборони країни.

Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель на конференції послів ЄС 7 листопада заявив, що війна Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС уже впливає на надання допомоги Україні в її боротьбі з військовою агресією РФ. За його словами, є побоювання, що на тлі ситуації на Близькому Сході рівень міжнародної підтримки України може почати знижуватися.

Нагадаємо, 3 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. У межах нового пакета військової допомоги США Україна отримає боєприпаси для ЗРК NASAMS і HIMARS, а також боєприпаси з лазерним наведенням для боротьби з безпілотними авіаційними системами.

Раніше, 2 листопада, Палата представників США ухвалила законопроєкт про виділення Ізраїлю військової допомоги на суму 14,3 мільярда доларів, який не містить допомоги Україні. Законопроєкт став причиною суперечок між членами Палати представників і Сенату.