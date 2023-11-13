Планували нові атаки на Ізраїль: ХАМАС готувався до "другого етапу" різанини, — WP

Американські журналісти пишуть про докази того, що бойовики ХАМАСу були готові до "другої фази" нападів, щоб розпалити війну на Західному березі річки Йордан і за його межами.

Бойовики ісламського руху ХАМАС мали на меті розпалити масштабний конфлікт на Близькому Сході та планували нові атаки на Ізраїль у разі успішного нападу 7 жовтня. Про це виданню The Washington Post повідомили кілька колишніх та нинішніх співробітників розвідки та служб безпеки чотирьох західних та близькосхідних країн.

ХАМАС планував не обмежуватися ізраїльськими поселеннями біля кордону із сектором Гази та готувався до "другого етапу" нападу вглиб Ізраїлю. Про це свідчать докази, що вдалося зібрати після огляду загиблих терористів, а саме карти, малюнки, нотатки, а також зброю, що вони носили.

Про що свідчить огляд тіл загиблих "хамасівців"

Так, у Беері, містечку-кібуці, захопленому ХАМАСом 7 жовтня, один із загиблих бійців мав блокнот із написаними від руки віршами з Корану та наказами, у яких просто говорилося: "Вбити якомога більше людей і взяти якомога більше заручників".

Інші терористи були оснащені газовими балончиками, наручниками та термобаричними гранатами, які миттєво перетворювали будинки на пекло.

"Кожен був схожий на фрагмент жахливої головоломки, уривок дрібних деталей операції, яка передбачала сотні окремих злочинів у певних місцях. Через п’ять тижнів знову зібрані фрагменти починають розкривати контури ширшого плану ХАМАСу, який, на думку аналітиків, мав на меті не просто вбити й захопити ізраїльтян, а й розпалити пожежу, яка охопить регіон і призведе до ширшого конфлікту", — йдеться у джерелі.

Також передбачалося, що бойовики досягнуть територій Західного берега Йордану під контролем Палестинської національної адміністрації, а також проникнуть у великі ізраїльські міста та військові бази. Для цього деяким учасникам рейду було видано достатньо боєприпасів, продовольства та спорядження.

"Ці докази виявляють намір терористів ХАМАС завдати удару історичного масштабу", — пише The Washington Post.

Керівництво терористичного угруповання розраховувало на потужну відповідь Ізраїлю, включаючи наземну операцію в секторі Гази, у відповідь на масові вбивства та захоплення заручників. Бойовики також усвідомлювали, що це спричинить великі жертви серед цивільного населення Гази.

Нагадаємо, станом на 38-й день війни в Ізраїлі в ЦАХАЛ визнали загибель 363 своїх солдатів та офіцерів. З них 45 військовослужбовців було вбито після початку наземної операції в секторі Гази.

Тим часом Байден розкритикував Нетаньягу, заявивши, що шансів на припинення вогню в секторі Гази немає.

Також відомо, що бойовики ХАМАСу з 2007 року побудували величезні тунелі, які, за оцінками деяких експертів, простягаються під усім сектором Гази на багато кілометрів.