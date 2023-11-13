Трьом командувачам ЗСУ загрожує звільнення: Умєров готує подання, — ЗМІ

За словами анонімних джерел у військово-політичному керівництві, найближчим часом можуть звільнити Тетяну Остащенко, Олександра Тарнавського та Сергія Наєва.

У Міністерстві оборони України обговорюють можливе звільнення трьох армійських командирів ЗСУ. Про це повідомило видання "Українська правда" з посиланням на джерела у військово-політичному керівництві.

За словами джерел видання, очільник оборонного відомства Рустем Умєров планує звільнити:

командувача Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко;

командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського;

командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

Причиною для ймовірного звільнення Остащенка стали скарги парамедиків і волонтерів, які займаються медичним забезпеченням армії.

Про те, що могло стати причиною рішення звільнити Тарнавського і Наєва, джерела не повідомили.

За даними журналістів, генерал-лейтенант Сергій Наєв може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується захоплення Херсона російськими окупантами 2022 року.

За інформацією джерел, питання про звільнення Остащенка, Тарнавського і Наєва обговорюється вже кілька місяців.

На офіційний запит журналістів про ймовірні звільнення командувачів ЗСУ, в Офісі президента відповіли, що якщо такі рішення буде ухвалено, інформація з'явиться на сайті президента.

Нагадаємо, Умєров відреагував на чутки про відставку Залужного. Глава Міноборони заявив, що подібні вкидання розколюють українське суспільство.

Раніше фінський аналітик розповів, чому новий міністр оборони Умєров звільнив Маляра. Шістьох заступників глави Міноборони України було звільнено всього за два тижні після вступу на посаду нового керівника відомства. Боротьба з корупцією — не єдина причина радикальних кадрових перестановок.