"Просив на колінах довезти дітей": нові деталі мобілізації водія в Ужгороді

За словами мобілізованого водія автобуса, він тричі звертався до співробітника ТЦК із проханням дати йому повістку до Вінниці, оскільки вранці йому потрібно було доставити дітей на сніданок і на змагання. Однак його прохання було проігноровано.

В Ужгороді співробітники поліції і ТЦК посеред ночі прибули в місцевий готель і забрали до військкомату всіх чоловіків, включно з водієм автобуса, який привіз дітей на змагання з тхеквондо з Вінниці. Подробицями інциденту поділився журналіст і батько одного з дітей Віталій Павловський у коментарі ТСН.ua 13 листопада.

За словами Віталія, приблизно о першій годині ночі в готель приїхали 50 співробітників поліції і військкомату з метою забрати всіх постояльців чоловічої статі в ТЦК. Журналіст зазначає, що багато хто не погоджувався і вважав такі дії незаконними. За його даними, у чоловіків відбирали мобільні телефони, проти деяких застосовували силу.

Віталій зазначає, що чоловік, який привіз дітей на змагання, звернувся до співробітників ТЦК і поліції, намагаючись донести до них, що він є єдиним водієм для групи неповнолітніх з іншого міста.

За слова журналіста, слова водія не мали жодного ефекту, тож тренеру та дітям довелося шукати приватних перевізників, щоб дістатися з готелю на змагання.

"Ми розуміємо, що йде війна, що є втрати, не всі мобілізовані і не стоять на військовому обліку. Але в цьому випадку ситуацію можна було вирішити, надавши водієві відстрочку на 3-5 днів. Він просив на колінах про можливість доставити дітей додому. Слізно просив, але йому відмовили", — розповів Віталій.

Співрозмовник видання також зазначив, що говорив із керівником ТЦК. Глава установи заявив, що для перевезення дітей був найнятий водій, у якого не було "броні".

Що говорить мобілізований водій

Водій автобуса Михайло Поліщук у коментарі виданню повідомив, що тричі просив співробітника ТЦК дати йому повістку до Вінниці, оскільки вранці йому потрібно було доставити дітей на сніданок і на змагання.

"Мені відповіли, що це їм не цікаво. Мені навіть не дозволили зайти у свій автобус і взяти зарядний пристрій для свого телефону. Як законослухняний громадянин я пішов до буса і мене повезли в ТЦК. Зараз я мобілізований", — розповів чоловік.

Що кажуть у ТЦК Ужгорода

У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що у чоловіка не було законних підстав для від термінування від мобілізації, і він уникав військової служби.

"Під час заходів з перевірки дотримання правил військового обліку та виявлення громадян, які ухиляються від мобілізації, було виявлено громадянина, який не надав інформації щодо перебування на військовому обліку", — йдеться в заяві ТЦК.

Нагадаємо, 9 листопада в центрі Львова перехожі зафільмували момент, як воєнкоми "пакували" чоловіка в машину, і один із них намагався перешкодити зйомці. Інші люди в цивільному сварилися з ними, намагалися їм завадити і знімали те, що відбувається, на телефони.