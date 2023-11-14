"Підтвердили успіхи": ЗС РФ просуваються біля Авдіївки, — ISW (карта)

За повідомленням російського військкора, ЗС РФ змогли відтіснити українських військових з кількох невизначених позицій у промисловій зоні на південному фланзі Авдіївки. Аналітики ISW не знайшли цьому підтвердження.

Збройні сили Російської Федерації мають успіхи біля Авдіївки Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 13 листопада.

"13 листопада російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки та підтвердили успіхи", — йдеться у повідомленні.

Відповідно до геолокаційних кадрів від 10 листопада, окупанти просунулися до східних околиць Степового, що за три кілометри від Авдіївки. За повідомленням Генштабу ЗСУ, російська армія здійснила невдалі атаки на південний схід та південь від Новокалинового, на схід від Первомайського і Новобахмутівки, а також біля Авдіївки та Сєвєрного.

Аналітики зазначили, що деякі російські військкори стверджували, що біля Авдіївського коксохімічного заводу та природного відвалу на півночі Авдіївки тривають бої. За інформацією ще одного російського блогера, українські військові контролюють половину Авдіївського коксохімічного заводу, тоді як повідомлення про захоплення заводу росіянами є фейковим. Натомість аналітики ISW не помічають заяв РФ про захоплення цього заводу.

Крім цього, російський військкор заявив, що російська армія змогла відтіснити Сили оборони з кількох невизначених позицій у промисловій зоні на південному фланзі Авдіївки, проте в ISW не знайшли цьому підтвердження.

Також блогери РФ стверджували, що ЗСУ успішно контратакували та просунулися біля Авдіївки 13 листопада, зокрема до залізничної станції біля Степового та ресторану "Царська охота на південь від міста. За повідомленням іншого російського блогера, українські військові нібито невдало атакували біля Красногорівки.

Авдіївський напрямок

Нагадаємо, 14 листопада аналітики групи DeepState заявили, що окупанти продовжують наступати на північ від Авдіївки Донецької області та мають успіхи в районі Степового. За інформацією аналітиків, ворог намагається пробитися до села, проте не може там закріпитися.

13 листопада повідомлялося, що російські військові намагаються взяти Авдіївку штурмом, також окупанти закидають район трупами своїх бійців. Зі слів журналіста, групи ворога заходять на позиції одна за одною, одних штурмовиків ліквідовують — за ними йдуть наступні.