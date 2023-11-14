"Сіра" зона збільшилась: в DeepState розповіли, на якій ділянці ЗСУ втратили позиції (відео)

Ворогу вдалось відсунути бійців ЗСУ у районі Ягідного. Орієнтовна відстань просування — приблизно 1 кілометр. Також посилено удари у напрямку Часового Яру, розташованого за 7 км від фронту.

ЗС РФ вдалось посунути лінію фронту на північному фланзі під Бахмутом у Донецькій області. Крім того, ворог тисне на позиції ЗСУ на південному фланзі під Кліщіївкою. Про деталі боїв на цьому відрізку фронту ідеться в аналітичному звіті спільноти DeepState, розміщеному на Youtube-каналі.

Експерти DeepState пояснили, що ЗС РФ "активно взялись" за відрізок між селами Ягідне та Берхівка — біля населених пунктів, розташованих поруч з північними околицями Бахмута. Тому на карті бойових дій збільшилась "сіра зона", а біля Ягідного є зміни. Наразі уточнюється "масштаб втрати позицій", наголошується у відео. Однак позначки на карті свідчать, що російські підрозділи просунулись на 1 км вперед.

Ситуація біля Ягідного та Бахмута 12 листопада 2023 року Фото: DeepState Ситуація біля Ягідного та Бахмута 13 листопада 2023 року Фото: DeepState

Схожа ситуація склалась на південному фланзі у районі Кліщіївки та Андріївки, заявили експерти. Тут ворог також посилив тиск і застосовує звичну тактику: кидає вперед техніку та живу силу, не жаліючи.

Мета російського командування — витіснити бійців ЗСУ з позицій біля Берхівки та Ягідного, говорять аналітики.

"Ситуація залишається складною. Ворог активізувався і продовжує тиск", — стверджують у спільноті DeepState станом на 13 листопада 2023 року.

Бої під Бахмутом — деталі

Зазначимо, 13 листопада експерт Олександр Коваленко підтвердив, що ЗС РФ почали активно штурмувати позиції ЗСУ на відрізку фронту під Бахмутом. З його слів, подібні дії він не трактує як наступальну операцію. На його думку — це відповідь на атаки Сил оборони України.

Про це ж заявили у Сухопутних Силах ЗСУ, писав Фокус. Зокрема, речник командування Володимир Фітьо зазначив, що ворог перейшов "до активної оборони". Генштаб ЗСУ у вечірньому звіті станом на вечір 13 листопада вказує, що ЗС РФ на цій ділянці фронту атакували 11 разів. Також зазначають, що саме робили росіяни: штурмували та завдавали авіаударів у районі Кліщіївки, під мінометним та артилерійським вогнем опинився Часів Яр (за 7 км від лінії активних боїв).

Тим часом експерти пояснили, чим саме займалось російське командування протягом вересня та жовтня. Зокрема, вони не розповідали про наступальні дії, а просто завели на територію України ще 42 тис. осіб живої сили. Наразі угрупування ворога досягнуло розміру 442 тис. росіян.

Нагадуємо, у західних ЗМІ публікують статті, в яких говорять про потребу у мирних перемовинах. 13 листопада про це написали у редакційній колонці The Washington Post: вказали, що Україна має готуватись до контактів з РФ.