"Зацікавленість нижче, ніж будь-коли": у Конгресі є менше тижня на допомогу Україні, – WP

У законодавців є час до півночі суботи, щоб запобігти шатдауну й проголосувати за військову допомогу Україні. Проте серед хаосу цього можуть і не зробити, пишуть журналісти.

Інтерес Конгресу до фінансування допомоги Україні впав нижче, ніж будь-коли. Ізраїль і проблема з кордоном все більше відволікає увагу США від Києва. Про це повідомляє The Washington Post.

У виданні вийшла песимістична стаття, в якій йдеться про те, що війна в Ізраїлі та проблеми з кордоном США на півдні може стати посмертним дзвоном для допомоги європейському союзнику, який знаходиться в жорстокій війні.

Наразі в Конгресу майже немає шансів приєднати допомогу Україні до будь-яких засобів, які б допомогли запобігти припинення роботи уряду. Тим часом в Пентагоні вже попереджають, що їхні можливості допомоги Україні стають все меншими.

"Ми ризикуємо зазнати невдачі, дати Путіну перемогу саме тоді, коли він знаходиться на межі поразки", – сказав сенатор Крістофер А. Кунс під час засідання Комітету із закордонних справ.

Республіканці тим часом все більше вагаються чи відволікаються від допомоги Україні. Наразі законодавці мають час до півночі суботи, щоб ухвалити короткостроковий законопроєкт, щоб запобігти шатдауну.

Серед всього цього хаосу в Конгресі можуть не прийняти допомогу Україні. Це означатиме підрив однієї з головних цілей зовнішньої політики Байдена. Також подія стане оптимістичним підтвердженням для РФ, що Захід не зможе підтримати Україну.

З початку повномасштабної війни в Україні США виділили вже близько 113 млрд доларів. Новий запит Байдена складає 106 млрд доларів, з яких понад 60 буде призначено Києву. Проте республіканці не налаштовані оптимістично, до того ж населення США теж менше підтримує допомогу Україні.

Один із потенційних шляхів розвитку, який обговорюється в Сенаті, передбачає об’єднання допомоги Україні разом із коштами на боротьбу з нелегальною імміграцією — головним пріоритетом Республіканської партії. Але незрозуміло, чи зможуть демократи піти на компроміс щодо певних пунктів списку бажань республіканців, які вони вважають неприємними для своїх виборців.

Нагадаємо, 14 листопада у Білому домі заявили, що у США залишається все менше можливостей для військової допомоги Україні.

Також в МЗС підтвердили, що ЄС не може надати 1 млн боєприпасів для ЗСУ. За