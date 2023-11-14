Вбивство Татарського: росЗМІ розповіли, скільки Україна "заплатила" Дар'ї Треповій

Журналісти стверджують, що що робота на Україну була єдиним джерелом доходів у дівчини, а отримані гроші она витрачала на одяг і оренду житла.

За вбивство Владлена Татарського Дар'ї Треповій сумарно заплатили 195 тисяч російських рублів (77 231 грн) . Гроші перераховувались з України. Про це пише російське видання Mash.

За інформацією ЗМІ, всі перекази йшли через сервіс Binance на особистий криптогаманець дівчини, який та нібито спеціально відкрила для фінансових відносин із кураторами. Після отримання биткоїнів Трепова конвертувала їх у рублі та кидала собі на особисту банківську картку. Загалом із грудня 2022-го до кінця березня 2023-го їй перерахували в конвертації на російські рублі 195 тисяч.

Повідомляється, що отримані гроші Дар'я Трепова витрачала на одяг, оренду житла в Санкт-Петербурзі і Москві, на мобільні телефони з "лівими" номерами, поїздки до Києва та одну з лекцій Татарського.

Також Mash пише, що робота на Україну була єдиним джерелом доходів у дівчини, а Трепова у своїх соцмережах навіщось демонструвала свою зайнятість на "роботі" і нарікала на нібито більшу завантаженість.

Нагадаємо, 2 квітня, у Санкт-Петербурзі у кафе "Street food bar" пролунав вибух. Внаслідок інциденту загинув вiйськкор та пропагандист Владлен Татарський, який проводив у закладі творчий вечір.

3 квітня в РФ силовики затримали підозрювану у вбивстві Татарського Дар'ю Трепову, яка вручила йому "золотий бюст". Російські журналісти стверджують, що Трепова була у квартирі на півночі Петербурга, а вбивство пропагандиста вона планувала заздалегідь.