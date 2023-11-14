Україна стане першим оператором десатно-штурмових машин Caracal: що відомо

За даними журналістів, партія з 5 машин постачатиметься в Україну протягом нинішнього та на початку наступного років. Наразі ще навіть немає широкомасштабного серійного виробництва.

Німецька компанія Rheinmetall завершила угоду щодо постачання Україні 5 десантно-штурмових машин Cracal. Про це повідомляє German Aid to Ukraine.

Україна стане першим у світі новітніх британських десантно-штурмових машин Cracal. Перші 5 машин надійдуть в Україну в кінці 2023 на початку 2024 року. Угоду проспонсорувала Німеччина. Автомобілі призначені для використання високомобільних частин та Силами спецоперацій.

Caracal дебютував на виставці озброєнь DSEI у 2023 році в Лондоні. В основі машини лежить шасі від Mercedes-Benz 464. Розробка є спільною роботою Rheinmetall, Mercedes-Benz та Armed Car Systems. Спільне підприємство вже отримали замовлення від Німеччини та Нідерландів на 3058 машин з підтримкою життєвого циклу на понад 20 років.

Caracal має вантажність до 2 тонн Фото: Rheinmetall

Машина поєднує в собі мобільність, легку конструкцію та здатність інтегрувати додатковий захист від балістичних та наземних мін. На Caracal є кріплення для стандартної піхотної зброї та ПТУР. Адаптивність дозволяє автомобілю виконувати різний спектр завдань від медичної евакуації до логістичної машини.

Основні характеристики Caracal:

довжина — 4,7 метра;

ширина — 1,8 метра;

висота — 1,85 метра;

вага — 4900 кг;

вантажність — 2000 кг;

потужність двигуна — 249 к.с.

Початок повноцінного серійного виробництва очікується у 2024 році.

Нагадаємо, 14 листопада в Німеччині анонсували постачання Україні 30 танків Leopard 1.

Також в Німеччині оновили список військової допомги України. ЗСУ отримали чергову партію танків.