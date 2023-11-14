Демонструє життєздатність: що РФ показує на виставці озброєнь в Дубаї

РФ призвела на авіасалон в ОАЕ макети нових зразків озброєнь та гелікоптер Ка-52Е. На думку експертів, Москва хоче показати, що їхній ВПК живий попри санкції та війну.

В Обʼєднаних Арабських Еміратах відкрилась виставка озброєнь, де в кінці всієї виставки розмістилась експозиція з РФ. Москва привезла гелікоптери, ракети та інше озброєння. Про це повідомляє Defense News.

Росія робить ставку на продаж озброєння, яке використовувалось під час брутального вторгнення в Україну. Однією з помітних особливостей є гелікоптер Ка-52Е, 58 з яких було знищено в ході війни проти України. Також вперше була показана крилата ракета Х-69 для винищувачів Су-57.

Загалом Кремль привіз макети, серед них ЗРПК "Панцирь-С1М", "Вікінг" й інші розробки. "Рособоронекспорт" представив на авіасалоні протидронову гармату "Аргумент-2", який створено проти FPV-дронів.

"Я думаю, що цінність для Росії в тому, щоб просувати і демонструвати стійкість і самодостатність, що вона може виробляти подібні технології самостійно в міру затягування війни, незалежно від того, чи є ці технології точними, чи ні", — сказав Метт Маккренн, виконавчий директор. DroneShield, австралійського конкурента на ринку безпілотників.

У видані зазначили, що Саудівська Аравія обрала бути нейтральною у російсько-українській війні, але вони передають Україні гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, 13 листопада РФ показала ракету Х-69 для винищувачів Су-57. Заявляється, що вона буде конкурентом AGM-158 JASSM.

9 листопада в ЗМІ писали, що російський винищувач Су-57 не такий вже непомітний через одну тонкість в озброєнні.