"Будуть вгризатись у землю": РФ намагатиметься не допустити прориву ЗСУ, — експерт (відео)
За словами військового експерта Сергія Грабського, у Херсонській області ворог намагається порушити логістику ЗСУ. Це свідчить про те, що РФ не має змоги перекинути туди достатню кількість артилерії та використовує свою тимчасову перевагу в повітрі.
"Сіра зона" на лівому березі Дніпра у Херсонській області розширюється, тому Збройним силам Російської Федерації стає складніше контролювати там ситуацію. Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський 14 листопада в ефірі телеканалу FREEДОМ.
Він вважає, що російські загарбники будуть робити все, щоб не допустити прориву наших Сил оборони.
"Вони будуть просто вгризатися в землю, розуміючи наскільки критичним є ця ділянка фронту. Досить заміряти відстань від Олешок до Армянська та побачити, що це 85 кілометрів. Будь-який відхід противника ставить під пряму загрозу його комунікації, які з'єднують Крим з угрупуванням військ, які ведуть бойові дії у північній Таврії", — сказав військовий експерт.
Він зазначив, що для ЗСУ критично важливим завданням є перерізання сухопутного коридору між тимчасово окупованими територіями.
"І неважливо, де це буде здійснено, чи буде це здійснено в Херсонській області, чи буде успішним прорив наших сил у Запорізькій області або в Донецькій області, — не має значення. Головне перерізати цей коридор. І тут ось ця лінія, ось ця ділянка суші, вона найбільш вразлива", — зазначив Грабський.
Він також звернув увагу, що у Херсонській області ворог намагається порушити логістику українських Сил оборони. Це свідчить про те, що ЗС РФ не мають змоги перекинути туди достатню кількість артилерії та використовують свою тимчасову перевагу в повітрі.
"Розширення "сірої зони" — це додатковий фактор, який свідчить про те, що противнику дуже складно контролювати ситуацію там, тому що "сіра зона" досить широка. Це не традиційний плацдарм, який захопили війська на березі річки й намагаються його розширити, а це саме досить широка ділянка місцевості, й контролювати її справді складно, й необхідна велика концентрація військ, яку супротивник собі… дозволити не може", — вважає Грабський.
Нагадаємо, 13 листопада депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів про ситуацію на лівому березі Дніпра. Він зазначив, що українські військові проводять успішні дії на лівобережжі Херсонщини та це призводить до паніки в окупантів та військкорів.