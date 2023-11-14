"Будуть вгризатись у землю": РФ намагатиметься не допустити прориву ЗСУ, — експерт (відео)

За словами військового експерта Сергія Грабського, у Херсонській області ворог намагається порушити логістику ЗСУ. Це свідчить про те, що РФ не має змоги перекинути туди достатню кількість артилерії та використовує свою тимчасову перевагу в повітрі.

"Сіра зона" на лівому березі Дніпра у Херсонській області розширюється, тому Збройним силам Російської Федерації стає складніше контролювати там ситуацію. Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський 14 листопада в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він вважає, що російські загарбники будуть робити все, щоб не допустити прориву наших Сил оборони.

"Вони будуть просто вгризатися в землю, розуміючи наскільки критичним є ця ділянка фронту. Досить заміряти відстань від Олешок до Армянська та побачити, що це 85 кілометрів. Будь-який відхід противника ставить під пряму загрозу його комунікації, які з'єднують Крим з угрупуванням військ, які ведуть бойові дії у північній Таврії", — сказав військовий експерт.

Він зазначив, що для ЗСУ критично важливим завданням є перерізання сухопутного коридору між тимчасово окупованими територіями.

"І неважливо, де це буде здійснено, чи буде це здійснено в Херсонській області, чи буде успішним прорив наших сил у Запорізькій області або в Донецькій області, — не має значення. Головне перерізати цей коридор. І тут ось ця лінія, ось ця ділянка суші, вона найбільш вразлива", — зазначив Грабський.

Він також звернув увагу, що у Херсонській області ворог намагається порушити логістику українських Сил оборони. Це свідчить про те, що ЗС РФ не мають змоги перекинути туди достатню кількість артилерії та використовують свою тимчасову перевагу в повітрі.

"Розширення "сірої зони" — це додатковий фактор, який свідчить про те, що противнику дуже складно контролювати ситуацію там, тому що "сіра зона" досить широка. Це не традиційний плацдарм, який захопили війська на березі річки й намагаються його розширити, а це саме досить широка ділянка місцевості, й контролювати її справді складно, й необхідна велика концентрація військ, яку супротивник собі… дозволити не може", — вважає Грабський.

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Нагадаємо, 13 листопада депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів про ситуацію на лівому березі Дніпра. Він зазначив, що українські військові проводять успішні дії на лівобережжі Херсонщини та це призводить до паніки в окупантів та військкорів.