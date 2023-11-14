Удар по 128-й бригаді: ціллю росіян міг бути командир, — ДБР (відео)

В Державному бюро розслідувань зазначили, що в той день командир бригади не встиг на шикування за випадковим збігом обставин.

Слідство припускає, що ймовірною ціллю атаки російських окупантів по бійцях 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади мав стати командир Дмитро Лисюк. Про це заявила спікерка Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

За її словами, в той день комбриг не встиг на шикування за випадковим збігом обставин.

"Слідчі працюють практично в цілодобовому режимі, для того, щоб з’ясувати всі обставини і всі факти, що передували цим подіям і чому так трапилося", — наголосила спікерка.

В ДБР зазначили, що співробітники займаються розслідуванням загибелі і військовослужбовців 128-ї бригади, і цивільних, а всі, хто винен у цій трагедії понесуть покарання перед законом.

Ракетний удар по 128-й бригаді: що відомо

Нагадаємо, бійців 128-ї ОГШБр зібрали на урочисте шикування у Запорізькій області. В момент нагородження ЗС РФ завдали ракетний удар, внаслідок якого загинули 19 військових.

У ЗМІ повідомляли, що командир бригади Дмитро Лисюк запізнився на урочисте нагородження, яке обернулося трагедією. У Генштабі ЗСУ заявили, що він був відсторонений на час проведення слідства.

Російські провоєнні телеграм-канали опублікували відео з місця подій. Журналіст Денис Казанський підкреслив, що ЗС РФ побачили, як військових збирають для нагородження, завдяки БПЛА.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров отримав результати перевірки обставин ракетного удару ЗС РФ по бійцях 128-ї бригади. Він підтвердив, що захисників зібрали у дворі будинку для нагородження. Усі правила маскування при цьому були проігноровані.