Бої на найгарячіших ділянках фронту: РФ використовує хімзброю і не шкодує резерви, — DeepState

За словами аналітиків, найгарячішою ділянкою фронту залишається Авдіївка, проте росіяни ведуть активні наступальні дії і на інших напрямках.

Росіяни застосували хімічну зброю на Сватівській та Бахмутській ділянках фронту. Про це повідомили аналітики спільноти DeepState у звіті від 14 листопада.

"Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському відрізку, найімовірніше, ворог використовував хлорпікрин, якого в запасах чимало, і який уже неодноразово використовували проти наших військ", — ідеться в повідомленні.

За словами аналітиків, найгарячішою ділянкою фронту залишається Авдіївка, проте росіяни ведуть активні наступальні дії і на інших напрямках. Це створює складнощі з управлінням резервами. З іншого боку, РФ свої резерви не шкодує.

"Як приклад, 104 ДШД ворога, яка мала до 1 грудня проходити злагодженість, або вже перебуває в Херсонській області, або перебуває на марші", — йдеться у звіті.

У DeepState заявили, що біля Авдіївки зафіксовано штурмові дії на захід від Кам'янки. На Бахмутському напрямку ворог продовжує активно діяти біля Ягідного та Кліщіївки. На Сватівському напрямку тривають сутички біля Лиману Першого, Синьківки та Первомайського. У місцях основних ударів росіяни мають значну перевагу в живій силі, за рахунок цього щодня ворог може просуватися до 1-2 позиції.

На інших напрямках, як повідомляється, також тривають бої.

Нагадаємо, що спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що РФ готує загони для штурмів на Таврійському напрямку. За його словами, нові групи формуються з нещодавно мобілізованих росіян, а також загонів "Шторм Z".