ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонської області: в ISW розповіли деталі

Українські військові проводять масштабні наземні операції на лівому березі Дніпра. Силам оборони вдалося просунутися до Кринок, розповіли аналітики.

Збройні сили України закріпилися на лівому березі Херсонської області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 14 листопада.

"У виступі в Інституті Гудзона у Вашингтоні Єрмак (голова Офісу президента України Андрій Єрмак, — ред.) підкреслив, що, незважаючи на складну бойову обстановку, українські війська "закріпилися на лівому березі Дніпра" і продовжують контрнаступальні дії на невизначених ділянках фронту", — йдеться у повідомленні ISW.

Аналітики зазначили, що з середини 2023 року українські військові проводять масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі. Крім цього, ЗСУ здатні утримувати та забезпечувати свої поточні позиції на тимчасово окупованій території Херсонської області, вважаються в Інституті вивчення війни.

14 листопада українські військові продовжили бойові дії на лівому березі Дніпра та підтвердили наступ. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 13 листопада, ЗСУ просунулися до Кринок. За повідомленнями російських військкорів від 14 листопада, українські бійці намагалися розширити зону контролю біля села. Ще один пов'язаний з Кремлем військкор заявив, що російські військові перекидають підрозділи з невизначених місць для того, аби відбити атаки ЗСУ під Кринками. Російський блогер стверджував, що окупанти нібито витіснили Сили оборони з невизначених позицій поблизу села, проте аналітики ISW не знайшли візуальних доказів цього.

Також російський військкор стверджував, що біля Пойми, Піщанівки та Підстепного точаться інтенсивні бої. Аналітики з посиланням на російські джерела розповіли, що ЗС РФ використовують вогонь, аби запобігти переміщенню українських військових та техніці на лівий берег.

Херсонський напрямок

Нагадаємо, 13 листопада депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що сіра зона на лівому березі Дніпра розширюється. За його словами, у російських пабліках та у військкорів спостерігається паніка через дії українських бійців на східному березі Херсонської області.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 12 листопада повідомили, що ЗСУ досягли незначного успіху на лівому березі Херсонської області та незначно просунулися на північний схід від Херсона. Зокрема, окупанти намагалися, проте не змогли відтіснити українських бійців від Кринок.