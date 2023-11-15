Вибухнуло і спалахнула пожежа: невідомий БпЛА атакував пороховий завод в РФ (фото)

За даними журналістів, внаслідок падіння безпілотника пошкоджено частину покрівлі цеху. Очевидці повідомляли про звуки вибухів перед займанням.

У Росії знову сталася атака на "Тамбовський пороховий завод". Невідомий безпілотник впав на територію завода і вибухнув. Про це повідомляє російське видання Baza.

"Безпілотник намагався атакувати пороховий завод у Тамбовській області. Спроба атаки відбулася близько 7 ранку 14 листопада. Невідомий дрон упав на територію "Тамбовського порохового заводу". Внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено частину покрівлі цеху змішування маси. Почалася пожежа, яку вдалося швидко локалізувати та загасити", — йдеться в повідомленні.

Як пише видання, в пошкодженому цеху нібито жодні роботи не проводилися, тому постраждалих немає. Очевидці повідомляють про звуки вибухів перед пожежею.

Baza нагадала, що кілька днів тому на заводі в Котовську вже була пожежа. Пізніше слідчі порушили кримінальну справу за статтею теракт.

Губернатор російського регіону Максим Єгоров на момент публікації матеріалу офіційно не комунтував інформацію про нічну атаку БпЛА.

Раніше повідомлялося, що 20 червня на Тамбовському пороховому заводі, найбільшому в Росії виробнику пороху для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів спалахнула пожежа.

Також Фокус писав, що Головне управління розвідки України причетне до атаки на російські заводи в Московській та Тамбовській областях в ніч на 11 листопада 2023 року.