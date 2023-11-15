"Доведеться пояснити": аналітик пояснив, чому Путін не наважується на додаткову мобілізацію

На думку британського експерта Шона Белла, у Кремлі побоюються зростання протестних настроїв серед російського суспільства незадовго до проведення президентських виборів.

Британський військовий аналітик Шон Белл 14 листопада заявив, що російська армія зазнає великих втрат, але є кілька причин, через які президент Російської Федерації Володимир Путін не наважується на додаткову мобілізацію цивільних осіб для війни проти України, повідомляє Sky News.

"Їм вкрай необхідно мобілізувати більше людей із загального населення. Одна з причин, чому вони цього не зроблять, полягає в тому, що Путіну належить провести загальні президентські вибори навесні наступного року, і вони будуть вкрай непопулярні в російському суспільстві. Якщо вам потрібно мобілізувати більше людей, вам доведеться пояснити, що сталося з хлопцями, яких ви вже мобілізували", — заявив військовий аналітик.

Белл додав: "Важко пояснити, що багато хто з них помер". На його думку, в Кремлі побоюються зростання протестних настроїв серед російського суспільства особливо незадовго до проведення президентських виборів у РФ.

"Хоча в Росії, можливо, і не зовсім демократично, Путін не хоче спровокувати будь-яке повстання проти нього", — вважає Шон Белл.

Президент РФ Володимир Путін схвалив нові обмеження на висвітлення в засобах масової інформації президентських виборів. Згідно з поправками, тільки журналістам, найнятим за контрактом зареєстрованими ЗМІ, буде дозволено висвітлювати засідання виборчих комісій. Будь-яке висвітлення дій комісії на військових базах або територіях, що перебувають під військовим управлінням, буде заборонено.

Мобілізація в Росії — що відомо

Генеральний штаб Збройних сил України 11 вересня повідомив, що незабаром у Російській Федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Це пов'язано з катастрофічними втратами. За інформацією військових, згідно з документами, які вже потрапили в мережу, Росія може мобілізувати, за різними оцінками, від 400 до 700 тисяч осіб.

Раніше, 21 вересня, у Британії розповіли, як часткова мобілізація впливає на наступ ЗС РФ. У Держдумі РФ заявили, що ротації російських військових із зони "спецоперації" не відбуватимуться. У результаті це сприяє низькому моральному духу росіян і нездатності ворожої армії проводити навчання вищого рівня, вважають у британській розвідці.