"Швидше випробувати": Велика Британія та США постачають Україні експериментальні розробки

Українська армія унікальна тим, що розробники зброї можуть швидко зносити зміну в конструкції на основі відгуків бійців.

Підтримка України призвела до різкого збільшення технологічних можливостей британської армії. Київ не тільки ділиться досвідом, але й передають трофейну техніку для вивчення. Натомість Сполучене Королівство передає експериментальне озброєння. Про це повідомляє Defense One.

Український досвід і реальні бойові дії призвели до "неймовірного прискорення військового потенціалу Заходу". Про це сказав міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі під час візиту в США на борту авіаносця HMS Prince Wales. Сполучене Королівство ретельно вивчає інформацією і технікою, якою діляться Україна. ЗСУ захопили високочутливе обладнання російських окупантів.

Зокрема, британці вивчають те, як показує себе британська зброя на фронті. ЗСУ отримують навіть прототипи деяких розробок. Британія очолила зусилля, щоб Україна отримала більше експериментального обладнання. Частково це здійснюється коштом Міжнародного фонду для України, який дозволяє швидше купувати зброю.

"Ви дуже швидко дізнаєтеся, що працює, а що ні. Темпи розвитку оборонних інновацій в країнах НАТО є такими, якими ви очікуєте їх бачити під час війни", — заявив Гіппі.

Україна вже отримала новітні ЗРК Terrahawk Paladin від компанії MSI. Її запустили у виробництво тільки в січні. Так само поступають і Сполучені Штати, пишуть у виданні. До того ж розробники зброї отримують один вагомий плюс — відгуки військових, які дозволяють швидко виявляти й усувати недоліки.

"Виявляється, що ці компанії, які терпляче працювали разом із британською армією протягом п'яти років, отримали доступ до найновішої інформації про російські можливості [радіоелектронної боротьби]. Компанії швидко розвивають свій потенціал безпілотників і передають його українцям протягом п'яти тижнів", — повідомив Гіппі.

Один із уроків, який вивчили британці, полягає в тому, що потрібно мати більше дешевої та кількісної зброї, а не високовартісних одиничних зразків. Тепер британські військові шукають виробників, які б могли, як і Україна, швидко й доступно робити зброю.

Нагадаємо, 2 листопада ЗМІ писали, що армія США планує робити акцент на безпілотній артилерії через досвід війни в Україні.

14 листопада екіпаж британських AS-90 показав, який вигляд має стрільба зсередини.