Понад 17 млн за ракету: США схвалили продаж Південній Кореї передової ПРО SM-6

Сеул планує придбати ракети для есмінців класу Jeongjo the Great, щоб значно розширити протиповітряні можливості на тлі загрози КНДР.

Державний департамент США схвалив потенційний продаж у Південну Корею до 38 зенітних ракет SM-6 Block I на суму 650 млн доларів США. Про це повідомляє пресслужба Держдепу.

Адміністрація програми оборонних закупівель Південної Кореї планує придбати передові ракети для есмінців класу Jeongjo the Great. Запит на продаж Сеул подав ще навесні 2022 року. Вони оснащені системою AEGIS. Спочатку очікувалося, що контракт обійдеться в 586 млн доларів, але через інфляцію вартість зросла.

SM-6 здатна збивати балістичні цілі в радіусі 240 км

Угода включатиме до 38 ракет SM-6 Block I і пускові системи вертикального запуску Mk.21. Виконуватиме контракт Raytheon Missiles and Defense. Придбати передові ракети вирішено через збільшення загрози з боку Північної Кореї.

Есмінці оснащені передовими системами активного наведення, а радар зможе виявити ціль на відстані понад 400 км. SM-6 здатна перехоплювати повітряні цілі, а також крилаті чи балістичні ракети. У випадку балістичних ракет радіус дії комплексу складає 240 км. Для порівняння: у найсучаснішої ракети для Patriot цей показник становить 60 км.

Південна Корея очікує отримати замовлені 38 ракет до 2031 року.

Нагадаємо, 14 листопада Китай звинуватив Японію в гонці озброєнь через нарощування потенціалу.

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