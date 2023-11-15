Через 2 дні після захоплення: ЦАХАЛ підірвав парламент ХАМАС у секторі Гази, — ЗМІ (відео)

На опублікованих кадрах будівлю огорнув чорний дим, але чи встояла вона — невідомо. За кілька днів до цього бійці ізраїльської армії повідомили про контроль над ним.

У секторі Гази армія Ізраїлю могла підірвати будівлю парламенту, яку було взято під контроль напередодні. Про це повідомляє ізраїльське видання Kann News 15 листопада.

На опублікованих кадрах можна побачити, що місцевий парламент, який уже частково постраждав від бойових дій на цій території, після потужного вибуху був оповитий чорним димом.

У якому вiн стані після атаки — невідомо.

"Через два дні після того, як солдати позували на ньому для фото: ЦАХАЛ підірвав будівлю парламенту ХАМАС у секторі Газа", — йдеться в повідомленні.

Примітно, що будівля законодавчої ради ХАМАСу розташована в районі Рімаль, що всього за кілька кілометрів від центру Гази. Ця частина міста вважається однією з найбагатших, адже там розташовано кілька урядових міністерств ХАМАС.

У ЦАХАЛ офіційно ніяк не коментували знищення будівлі парламенту в секторі Гази.

Парламент у секторі Гази під контролем ЦАХАЛ: що відомо

13 листопада в Ізраїлі повідомили про захоплення парламенту в секторі Газа. Журналісти, що спеціалізуються на арабській тематиці, назвали опубліковані кадри найсильнішими за час війни.

"Ментальна ядерна бомба — не більше і не менше" — коментують фотографію бійців "Голані" в ізраїльських соціальних мережах.

Армія Ізраїлю знищила будівлю парламенту в секторі Газа Фото: Twitter

Наступного дня в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сили контролюють парламент і урядові будівлі ХАМАС у Газі. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, серед об'єктів, узятих під контроль Армією оборони Ізраїлю, також штаб-квартира поліції.

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди щодо звільнення заручників. За словами американського президента Джо Байдена, переговори йдуть важко, проте ймовірно сторонам вдалося знайти спільну мову. Анонімний чиновник припустив, що це відбудеться найближчими днями або тижнями. В обмін на це може відбутися кількаденна пауза в бойових діях.