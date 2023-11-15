"Ні пенсій, ні зарплат": Федоров розповів про життя на окупованій території Запорізької області

Місцеві мешканці розповіли, що співробітникам водоканалу у Мелітополі не виплачували зарплати вже півтора місяця. Тим часом як колектив музичної школи місяць працював задаром.

Росіяни у тимчасово окупованій Запорізькій області залишили людей без соціальних виплат та заробітних плат. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram-каналі.

"Ані пенсій, ані зарплат — у тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області ерефія знову залишила без соціальних виплат людей і без зарплат бюджетників", — йдеться у повідомленні мера.

Федоров зазначив, що поки місцевий російський "гауляйтер" Євген Балицький на камери пропагандистів обіцяє, що "всі соціальні обов'язки будуть виконані", люди на окупованій частині області розповідать про інше.

За словами місцевих, співробітники водоканалу у Мелітополі не отримують зарплат вже близько півтора місяця.

Окрім того мешканці області розповіли, що колектив музичної школи вже місяць працює задаром. За інформацією мера, пенсії та дитячі виплати "традиційно затримують".

"Бодай якось утримувати ТОТ окупантам стає все складніше. Чекаємо на звільнення наших людей", — наголосив Федоров.

Ситуація в Запорізькій області: деталі

Нагадаємо, 15 листопада голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко розповів, що деякі населені пункти Запорізької області перестануть існувати на картах через масштабні руйнування внаслідок бойових дій. Серед них — звільнене Роботине, практично стерте з лиця землі російськими обстрілами.

30 жовтня мер Мелітополя Іван Федорова заявив, що жителі тимчасово окупованих територій Запорізької області регулярно знаходять тіла страчених російських загарбників у посадках. За його словами, між бійцями ЗС РФ регулярно виникають різноманітні конфлікти, і пов'язані вони здебільшого з кадировцями, які не можуть щось поділити з росіянами.

Нагадаємо, 29 жовтня повідомлялося, що в Бердянську окупант спочатку вбив подружжя, а потім зґвалтував і позбавив життя їхню неповнолітню доньку. Російські загарбники оголосили в розшук окупанта, який скоїв потрійне вбивство.