Відбувається не тільки на полі бою: Ходжес розповів, до чого призвів контрнаступ ЗСУ (відео)

Екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес сказав, що Сили оборони України мають ізолювати Крим і перерізати сухопутний коридор РФ до окупованого півострова. Для цього проводяться різні операції не тільки на суші.

Контрнаступ ЗСУ, якщо говорити про просування сухопутних сил, сповільнився. Однак в України є великі успіхи в боротьбі з Чорноморським флотом РФ. Про це під час інтерв'ю "Радіо НВ" розповів екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес.

За його словами, Україні треба однозначно більше зброї, яка може вражати цілі на великій відстані. Так, ЗСУ треба знищувати російські цілі в Криму.

"І це відбувається тільки за допомогою декількох ракет Storm Shadow. Україна ними змусила російський Чорноморський флот залишати Севастополь. Уявіть собі, якби Україна мала хоча б 50 або 100 ракет типу ATACMS на 300 кілометрів. Або німецькі TAURUS", — сказав Ходжес.

Він сказав, що контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області має допомогти ізолювати Крим, перерізавши знаменитий наземний коридор РФ в окупований Крим. Однак контрнаступ відбувається не тільки на суші. Так, Україна працює також на морі, у повітрі, займається боротьбою з Росією в кіберпросторі. Усі операції працюють на один результат.

"І так, наземна частина контрнаступу — частина, на якій зосереджує увагу більшість людей, — дійсно сповільнилася", — сказав американський офіцер.

Ходжес сказав, що налаштований оптимістично щодо контрнаступу ЗСУ. Звісно, не обійшлося без помилок, проте українське командування змінило тактику на півдні. Крім того, відбувається нарощування сил у Херсонській області, що може мати велике значення.

Бен Ходжес про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що 15 листопада у ЗСУ пообіцяли відзвітувати про "великі успіхи" на фронті. Російські військові намагаються активно оборонятися, адже розуміють, що відбудеться просування українських бійців, розповіли в командуванні.