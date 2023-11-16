Є можливість: єменські хусити загрожують кораблям Ізраїлю в Червоному морі (карта)

Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що хусити можуть здійснювати ракетні атаки, оскільки іранський КВІР раніше передав угрупованню необхідне озброєння.

Лідер руху хуситів Абдул Малік аль-Хуті погрожує атакувати ізраїльські кораблі в Червоному морі, особливо в районі Баб-ель-Мандеба. Про це заявив Інститут вивчення війни (ISW).

Така загроза, на думку аналітиків Інституту, підтверджує постійну небезпеку з боку цього терористичного угруповання.

"В останні роки хусити неодноразово погрожували морським перевезенням навколо Червоного моря. Також хусити здійснили кілька нападів на комерційні судна в Червоному морі за допомогою водних саморобних вибухових пристроїв і розгорнули морські міни біля узбережжя Червоного моря Ємену", — зазначає ISW.

Водночас експерти Інституту підкреслюють, що зараз у хуситів є можливість здійснювати такі атаки, оскільки сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) надали кошти для цього.

Випадки обстрілу військових кораблів на Близькому Сході

Наприкінці жовтня CNN повідомляло, що хусити намагалися вдарити ракетами по кораблю Військово-морських сил США USS Carney біля узбережжя Ємену. Американський корабель перехопив тоді кілька снарядів.

"Ця акція стала демонстрацією інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони, яку ми побудували на Близькому Сході, і яку ми готові використовувати, коли це необхідно, для захисту наших партнерів і наших інтересів у цьому важливому регіоні", — підтвердив на брифінгу прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

Він уточнив, що не було жодних жертв серед американських сил і серед цивільного населення на місцях.

"Неясно, на що були націлені ракети. Можливо, ракети були випущені по кораблю USS Carney або спрямовані на іншу ціль", — наводить видання думку експертів.

Крім того, військовий корабель США збив 15 листопада дрон над Червоним морем, випущений з території Ємену.

Війна в Ізраїлі — останні новини

ХАМАС проводить операцію зі стримування наступу ізраїльських сил у секторі Гази для досягнення стратегічного й оперативного ефекту, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

"Місія ХАМАС із відтермінування має стратегічний ефект, допомагаючи йому мобілізувати підтримку ХАМАС серед своїх партнерів, усередині регіону і на міжнародному рівні. Зусилля ХАМАС із затримки також підтримують оперативні цілі ХАМАСу в секторі Гази, які включають в себе збереження основних можливостей і ключових лідерів, а також створення умов для ведення заколоту проти ізраїльських сил у секторі Гази, якщо це необхідно", — зауважують у доповіді аналітики ISW.

Карта бойових дій на Близькому Сході Фото: ISW

Сили Армії оборони Ізраїлю продовжили операції із зачистки на північ від міста Газа.

"Палестинські ополченці провели два вогневі удари із закритих позицій по ізраїльських силах у центральній частині сектору Гази. ЦАХАЛ відкрив два гуманітарні коридори, що ведуть на вулицю Салах аль-Дін, для евакуації цивільного населення з північної частини сектора Гази", — уточнюють експерти.

Палестинські бойовики, за повідомленнями ISW, зіткнулися з ізраїльськими силами в Тулькармі та здійснили напади за допомогою СВУ. Народний фронт визволення Палестини закликав палестинців атакувати ізраїльських солдатів і мирних жителів на Західному березі.

"15 листопада бойовики палестинської міліції здійснили 14 атак на ізраїльські сили безпеки на Західному Березі. Підтримувані Іраном бойовики, зокрема ліванська "Хезболла", здійснили 15 листопада 9 транскордонних атак на півночі Ізраїлю", — фіксує ISW.

Ісламський опір в Іраку (коаліція підтримуваних Іраном іракських довірених осіб) заявив про чотири напади на бази США в Сирії протягом 14-15 листопада. Група аль-Даферина Ісламського опору в Іраку пригрозила ескалацією атак проти США в регіоні.

Нагадаємо, іранські проксі в Ємені офіційно вступили у війну проти Ізраїлю 31 жовтня. Офіційний представник Збройних сил Ємену бригадний генерал Ях'я ас-Сарі фактично оголосив про підтримку палестинців у секторі Гази і початок бойових дій проти Ізраїлю.

Раніше в Мінфіні Ізраїлю повідомили, скільки коштує війна з ХАМАС. За даними журналістів, оцінка ґрунтується на тому, що війна триватиме від 8 до 12 місяців, обмежиться сектором Гази, без повної участі ліванської "Хезболли", Ірану або Ємену.